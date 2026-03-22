Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga de España: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver?

Uno de los partidos más esperados por los amantes del fútbol es el clásico español entre Real Madrid y Barcelona, que cuenta con años de rivalidad y sigue dejando grandes momentos. Este compromiso se realizará por la fecha 35 de LaLiga. Ahora, con estrellas como Vinicius Jr. y Kylian Mbappé en el cuadro blanco, mientras que los blaugranas, encabezados por Lamine Yamal y Raphinha, saldrán a buscar la victoria en este cotejo. A continuación, la programación de este partidazo.

¿Cuándo es el Barcelona vs Real Madrid?

El clásico español se realizará el 10 de mayo, en el Estadio Spotify Camp Nou, reciento que tiene una capacidad para 99.354 espectadores.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?

De acuerdo con LaLiga, este encuentro se realizará a las 9.00 p. m. (hora española) y en Perú se podrá seguir desde las 2.00 p. m. A continuación, la lista de horarios para otros países sudamericanos:

Colombia, Ecuador, Panamá: 2.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 3.00 p. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil (Brasilia, São Paulo, Rio de Janeiro): 4.00 p. m.

Video: LaLiga

¿Dónde ver el partido entre Barcelona vs Real Madrid?

De momento no hay un canal confirmado para ver el partido entre Barcelona y Real Madrid. No obstante, según antecedentes previos, en España es posible que el encuentro se transmita por DAZN y su canal DAZN LaLiga. Mientras que en Latinoamérica, más específicamente en Perú, los derechos suelen corresponder a ESPN/Disney+ o DirecTV/DGO.

Jugadores a seguir del Barcelona y Real Madrid

Por el lado del Barcelona, uno de los jugadores a seguir es su estrella Lamine Yamal, quien hasta la publicación de esta nota se encuentra en el tercer puesto de la tabla de goleadores con 14 tantos. Además, también encabeza la lista de asistencias con nueve, ocupando el segundo lugar.

Por su parte, en el Real Madrid destaca Kylian Mbappé, actual goleador del certamen, con 23 goles en 23 partidos, y se perfila para seguir aumentando su cuota goleadora.