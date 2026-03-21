Brasil vs Francia: fecha, hora y canal para ver el partido fecha FIFA entre Vinicius y Mbappé

Francia y Brasil protagonizarán un partidazo en el Gillette Stadium, donde los ojos del mundo estarán puestos en las estrellas del Real Madrid.

Antonio Vidal
Programación del partido de Brasil vs Francia. Foto: composición Líbero/Instagram
Programación del partido de Brasil vs Francia. Foto: composición Líbero/Instagram
En pocos días tendremos un partidazo entre dos figuras del Real Madrid: hablamos de Vinicius Junior y Kylian Mbappé, quienes protagonizarán un amistoso internacional en fecha FIFA. Brasil contra Francia, dos de las selecciones candidatas a llevarse la Copa del Mundo. Este encuentro servirá de preparación para los entrenadores Carlo Ancelotti y Didier Deschamps, quienes buscarán afinar detalles en sus respectivos equipos.

¿Cuándo juega Brasil vs Francia?

Este partidazo se llevará a cabo el jueves 26 de marzo y se realizará en el Gillette Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Boston, Estados Unidos.

¿A qué hora juega Brasil vs Francia?

Dicho encuentro desde Perú podrá seguirse desde las 3.00 p. m. A continuación, los horarios para otros países para que no te pierdas este gran clásico internacional.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

Ver partido de Brasil vs Francia

El partido entre Francia y Brasil, correspondiente a la fecha FIFA de marzo de 2026, será transmitido por ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney Plus.

Vinicius Jr. enfrentará a Kylian Mbappé en el Francia vs Brasil. Foto: AFP

Vinicius Jr. enfrentará a Kylian Mbappé en el Francia vs Brasil. Foto: AFP

Convocados de Brasil

En los nominados de Carlo Ancelotti sorprendió al no convocar a los delanteros Neymar Jr. y Estevao.

  • Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Ederson (Fenerbahçe).
  • Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma).
  • Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray).
  • Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinícius Júnior (Real Madrid).

Convocados de Francia

Entre las figuras más destacadas de la selección francesa se encuentran Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro.

  • Porteros: Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes).
  • Defensas: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano.
  • Volantes: Eduardo Camavinga, N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery.
  • Delanteros: Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Hugo Ekitiké, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

