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La reacción de Neymar tras no ser convocado por la selección brasileña: “¿Y yo?”
Mediante redes sociales se viralizó la reacción de Neymar tras no ser convocado por Carlo Ancelotti a la selección brasileña para los partidos contra Francia y Croacia.
Carlo Ancelotti, ex técnico del Real Madrid y actual de la selección de Brasil, ya dio a conocer su lista de convocados para lo que serán sus amistosos contra Francia y Croacia, a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026. Sin embargo, llamó la atención la no convocatoria del astro Neymar Jr., ya que el actual jugador de Santos FC no formará parte de la delegación que escogió el italiano.
En este contexto, mediante su canal de YouTube, ‘Ney’ mostró su tristeza al no escuchar su nombre en la lista de convocados, en la cual destacan figuras como Vinícius Junior, y dejó unos peculiares comentarios.
La reacción de Neymar tras no ser convocado en la selección brasileña
Al momento en que Ancelotti anunció la lista, Neymar se encontraba en una sesión de masajes y no pudo ocultar su tristeza al ver que no estaba entre los delanteros convocados. "Hey Ancelotti, ¿y yo?", empezó diciendo el jugador de Santos.
“No fuimos convocados, estoy triste. Ahora es tiempo de seguir trabajando, de seguir mejorando, para recibir una oportunidad”, sentenció ‘Ney’.
Convocados de la selección brasileña
- Arqueros: Alisson, Bento y Ederson.
- Defensas: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Roger Ibáñez, Léo Pereira, Marquinhos y Wesley.
- Centrocampistas: Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho y Gabriel Sara.
- Delanteros: Endrick, João Pedro, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha y Vinícius Júnior.
¿Cuándo juega Brasil contra Francia y Croacia?
Brasil disputará dos partidos amistosos en Estados Unidos en marzo de 2026 como parte de su preparación para el Mundial: enfrentará a Francia el 26 de marzo en Boston y a Croacia el 31 en Orlando. Estos duelos servirán como ajuste final de cara a la Copa del Mundo 2026.
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