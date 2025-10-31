¡Bomba! Neymar a un paso de jugar en Perú contra gigante del fútbol local

El fútbol peruano se ha convertido en un escenario atractivo y rentable para que equipos de renombre disputen partidos amistosos contra Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal. Por ello, se ha generado una gran expectativa sobre la posibilidad de que Neymar visite Perú para enfrentarse a un destacado club del torneo nacional.

Neymar cerca de llegar a Perú para enfrentar a club gigante de la Liga 1

La llegada de Inter Miami a Perú para jugar contra Universitario en el Estadio Monumental abrió la posibilidad de que el equipo de Lionel Messi retorne al fútbol peruano, pero ahora para enfrentarse a Alianza en el Estadio Nacional.

Esto también puede generar que Neymar, el astro brasileño, pueda llegar a jugar contra el equipo de Néstor Gorosito en la Noche Blanquiazul 2026.

Para que esto ocurra, Inter Miami tiene que fichar al jugador brasileño para la siguiente temporada, y esto podría suceder, ya que el equipo de la MLS tiene dos plazas libres de jugador franquicia.

Neymar puede llegar a Perú para enfrentar a Alianza Lima si ficha por Inter Miami el 2026.

Aquello sucede luego de que Jordi Alba y Sergio Busquets anunciaran que no continuarían en el fútbol profesional, dejando así el camino libre para la llegada del jugador de Santos.

Además, la presencia de Lionel Messi puede generar que Neymar acepte fichar por Inter Miami y pueda llegar a Lima para enfrentar a Alianza Lima en el 2026.

Alianza Lima vs Inter Miami: La Noche Blanquiazul

Según confirmó el periodista Tigrillo Navarro, Alianza Lima jugará la Noche Blanquiazul contra Inter Miami de Lionel Messi el 24 de enero de 2026. Además, también mencionó que la gran sorpresa será Neymar vistiendo los colores rosados.