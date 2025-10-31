- Hoy:
¡Lo último! Alianza Lima y Universitario cerca de jugar el clásico en Estados Unidos: "Hay..."
¡Clásico internacional! Se reveló que Alianza Lima y Universitario están cerca de enfrentarse en un clásico a disputarse en Estados Unidos. Conoce la posible fecha y los detalles.
Universitario de Deportes se consagró como tricampeón nacional de la Liga 1, despertando la ilusión de toda su hinchada. Los cremas tuvieron un sólido desempeño y dejó atrás a su clásico rival Alianza Lima. Precisamente, se conoció que ambos equipos pueden disputar el clásico del fútbol peruano previo al inicio de la siguiente temporada.
Universitario y Alianza Lima pueden disputar clásico en Estados Unidos
Según reveló el periodista deportivo, Gustavo Peralta, hay grandes posibilidades de que Alianza Lima y Universitario se vuelvan a ver las caras, previo al inicio de la siguiente campaña. En esa línea, el comunicador reveló que este partido se jugaría en tierras estadounidenses, e incluso reveló la posible ciudad y fecha.
"Hay propuesta para que Universitario de Deportes y Alianza Lima jueguen en Miami el 18 de enero", informó el citado comunicador en su cuenta personal de 'X'. Una información que ha desatado la sorpresa y emoción de los hinchas.
Universitario y Alianza Lima cerca de disputar un clásico en Miami.
Cabe destacar que Gustavo Peralta indicó que esta intención ya se materializó en una propuesta, por lo que solo sería cuestión de que las partes involucradas lleguen a un acuerdo para que el partido pueda llevarse a cabo.
De realizarse, este encuentro no solo generará gran expectativa entre los hinchas cremas y blanquiazules, sino que también representará una vitrina importante para el fútbol peruano. De igual manera, este clásico servirá como preparación para la temporada 2026, permitiendo a ambos equipos medir fuerzas antes de competir oficialmente.
Además, los peruanos residentes en Estados Unidos tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo especial con los dos clubes más grandes del país, al mismo estilo como sucede con el clásico español.
Universitario lleva 2 años sin perder con Alianza Lima
La escuadra merengue ha demostrado su hegemonía en el fútbol peruano, luego de que se coronara como tricampeón nacional. Asimismo, han logrado mantener un invicto ante Alianza Lima desde hace dos años.
La última derrota de Universitario en un clásico fue el 19 de febrero de 2023, cuando cayó por 2-1 en el Monumental. Desde entonces han conseguido 3 victorias y 4 empates ante su máximo rival.

