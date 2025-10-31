¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos, canal de transmisión y dónde ver la Liga 1?

Sporting Cristal afronta una jornada decisiva en su lucha por recuperar protagonismo en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025. El conjunto celeste visita a Comerciantes Unidos este sábado 1 de noviembre, con la obligación de sumar tres puntos que le permitan seguir en la pelea por los puestos internacionales, mientras aguarda un tropiezo de Melgar para volver al grupo de los cuatro primeros. Sigue toda la previa del enfrentamiento, horario y dónde ver.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

En esta nota te damos a conocer los horarios del partido entre Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos, válido por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 5.15 p. m.

México: 2.15 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 5.15 p. m. / (Los Ángeles): 1.15 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO?

La transmisión oficial del Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por internet estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal disponible en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

Te dejamos los canales donde podrás seguir la transmisión de Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV, y ver el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD.

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025

El reto no será sencillo para Sporting Cristal, que llega golpeado tras su inesperada caída ante Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo, resultado que complicó sus aspiraciones de cerrar el año en zona de clasificación a torneos continentales. Por ello, el equipo dirigido por Paulo Autuori está obligado a reaccionar y demostrar jerarquía fuera de casa.

Del otro lado, Comerciantes Unidos vive su propia batalla. El elenco de Cutervo llega con el impulso de su reciente victoria sobre Juan Pablo, conseguida gracias a un gol de Williams Guzmán, que le dio aire en la lucha por mantener la categoría. Un nuevo triunfo ante uno de los grandes del fútbol peruano sería vital para consolidar su permanencia.

En el antecedente más reciente, disputado en junio por el Torneo Apertura, Sporting Cristal se impuso 2-0 en el Alberto Gallardo con tantos de Martín Cauteruccio y Fernando Pacheco. Ahora, el escenario cambia: la altura y el empuje de Cutervo prometen un desafío distinto para ambos equipos, en un partido donde los puntos valen más que nunca.