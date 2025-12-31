Universitario quiere dar el batacazo y busca el fichaje de figura de Racing: "Préstamo..."

Universitario de Deportes viene dando grandes pasos en la conformación de su plantel para la siguiente temporada, el cuadro crema ya ha anunciado algunos fichajes para la Liga 1 2026, aunque la plantilla aún no está cerrada. En ese sentido, desde Argentina revelan que la dirección deportiva está cerca de poder cerrar el fichaje de una figura de Racing.

Universitario quiere dar el batacazo y busca el fichaje de figura de Racing

La 'U' es consciente de la necesidad de reforzarse de la mejor manera tras las múltiples salidas que se produjeron al término de la temporada. Por ello, viene sumando incorporaciones y ahora está cerca de concretar la llegada de un atacante de jerarquía. Se trata de Héctor Fértoli, futbolista perteneciente a Racing Club de Argentina.

La información fue revelada por el periodista argentino Tomás Dávila, de ESPN, quien indicó que la dirección deportiva de Universitario, encabezada por Álvaro Barco, tiene el pase del jugador muy avanzado. No obstante, precisó que la operación se daría a través de un préstamo para afrontar la Liga 1.

Héctor Fértoli, volante de Racing, está cerca de fichar por Universitario para el 2026.

"Racing: Héctor Fértoli, quien volvió de Tigre, tiene avanzada su llegada a Universitario de Perú. Se irá a préstamo por 1 año", fue la información que compartió el comunicador en su cuenta personal de 'X'.

¿Quién es Héctor Fértoli, jugador que interesa en Universitario para el 2026?

Héctor Fértoli es un habilidoso volante diestro de 31 años que inició su carrera profesional en las divisiones menores de Newell’s Old Boys y tuvo pasos por importantes clubes del fútbol argentino.

Actualmente, Fértoli pertenece a Racing Club, aunque en la última temporada jugó a préstamo en Tigre, equipo con el que disputó 19 partidos, la mayoría ingresando desde el banco de suplentes, y registró dos goles y una asistencia.

¿Cuál es el valor de mercado de Héctor Fértoli?

Según el portal especializado Transfermarkt, Héctor Fértoli tiene actualmente un valor de mercado de 400 mil euros. Esta cifra ha venido disminuyendo de manera progresiva con el paso de los años, considerando que su cotización más alta fue de 2,75 millones de euros, alcanzada en 2019.