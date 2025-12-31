Universitario lo buscó para ser el flamante fichaje 2026 y ahora se despide de su club: “Gracias”

Universitario de Deportes realizó una meticulosa búsqueda para concretar sus fichajes para la siguiente temporada de la Liga 1, donde buscarán obtener el tetracampeonato. En ese contexto, un destacado volante que fue pretendido por la directiva crema acaba de despedirse de su equipo, previo al final del 2025.

Universitario lo buscó para ser el flamante fichaje y ahora se despide de su club

Uno de los nombres que generó mayor expectativa entre los hinchas de Universitario fue el del volante Gonzalo Napoli, quien mostró una notable regularidad durante la temporada defendiendo la camiseta de Liverpool FC de Uruguay, club al que llegó en condición de préstamo, mientras se analizaba una posible negociación con el cuadro crema.

Sin embargo, pese a su buen rendimiento, el conjunto uruguayo sorprendió al anunciar que el futbolista no continuará en el plantel la próxima temporada y deberá regresar a su club de origen, Club León de México, una vez finalizado su vínculo de cesión.

Gonzalo Napoli, jugador que interesaba en Universitario, dejó las filas del Liverpool FC.

"Volvió para levantar una nueva copa y lo cumplió. Tras el vencimiento de su préstamo, Gonzalo Napoli no continuará en Liverpool. Gracias por volver a tu casa, Gonza", fue el mensaje de despedida que dejó el club en sus medios oficiales al jugador.

De esta forma, Napoli deberá analizar las ofertas que recibió para poder definir su futuro y continuar su carrera, aunque por lo pronto deberá quedarse a cumplir su contrato con el Club León para la Liga MX.

Gonzalo Napoli sonó para fichar por Universitario para 2026

Gonzalo Napoli, recordado por su paso por la selección uruguaya, fue uno de los principales objetivos de Universitario de cara a la próxima temporada. Así lo reveló en su momento el periodista deportivo Enrique Vega, quien señaló que el entorno del jugador ya había iniciado conversaciones con la dirigencia crema.

No obstante, días después, Gustavo Peralta informó que las negociaciones, que parecían bien encaminadas, se fueron enfriando luego de que el mediocampista optara por evaluar mejores alternativas para continuar con su carrera.