Los mejores del año: así quedó conformado el once ideal de la Liga 1 2025

La temporada 2025 de la Liga 1 dejó grandes sorpresas. En esta nota, destacamos a los mejores jugadores y que fueron los más regulares durante todo el año. Por lo tanto, este es el once ideal, el cual tiene en su mayoría a jugadores de Cusco FC y Universitario.

Once ideal de la temporada 2025

Once ideal de la temporada 2025 de la Liga 1

Pedro Díaz (Cusco FC); Marlon Ruidías (Cusco FC); Renzo Garcés (Alianza Lima), Williams Riveros (Universitario); César Inga (Universitario); Martín Távara (Sporting Cristal), Erick Noriega (Alanza Lima), Andy Polo (Universitario), Lucas Colitto (Cusco FC); Alex Valera (Universitario) y Facundo Callejo (Cusco FC).

En el arco, Pedro Díaz de Cusco FC fue el más seguro en su puesto, mientras que la zaga defensiva estuvo conformado por Marlon Ruidías (Cusco FC); Renzo Garcés (Alianza Lima), Williams Riveros (Universitario); César Inga (Universitario).

En el medio campo figura Martín Távara y Erick Noriega. El primero fue determinante para que Sporting Cristal elimine a Alianza Lima en uno de los playoffs y sea Perú 3 para la Copa Libertadores, mientras que el segundo también fue clave en el equipo blanquiazul durante el tiempo que estuvo en La Victoria antes de partir a Gremio.

El equipo ideal lo completan Andy Polo, que se desempeña como extremo derecho titular de Universitario, pieza clave por su velocidad y capacidad de desborde, aunque también puede adaptarse a otras posiciones ofensivas en la banda. Por su parte, Lucas Colitto (Cusco FC) es un extremo izquierdo zurdo que cumple la función de abrir el campo, desbordar y asistir a los delanteros de Cusco FC, aunque también puede jugar por la derecha o como mediocampista ofensivo.

Callejo y Garcés dentro del once ideal de la Liga 1 2025

Finalmente, aparecen entre los destacados. Álex Valera de Universitario y Facundo Callejo. El goleador crema juega como delantero centro en Universitario de Deportes y en la selección peruana. Su función principal es ser el referente ofensivo, encargado de finalizar las jugadas, aprovechar su potencia física y movilidad para generar goles y presionar a la defensa rival. El futbolista de Cusco FC juega como delantero centro en Cusco FC. Su función principal es ser el referente ofensivo y goleador del equipo, aunque también puede desempeñarse como extremo derecho o izquierdo cuando el esquema lo requiere. De hecho, terminó como el máximo goleador de la temporada.