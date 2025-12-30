Con Da Silva, Cruz y Santana: el once de Sporting Cristal con sus fichajes extranjeros para 2026

Sporting Cristal tiene la misión de cortar con la sequía de títulos en la Liga 1 2026, y para ello la directiva celeste priorizó la llegada de importantes refuerzos extranjeros quienes tendrán la responsabilidad de aportar jerarquía al elenco dirigido por el técnico Paulo Autuori para el plano local e internacional.

Los fichajes más recientes son los brasileños Cristiano Da Silva (lateral izquierdo) y Gabriel Santana (mediocentro ofensivo), además del argentino Juan Cruz González, quien se sumó al conjunto bajopontino, procedente de Chacarita Juniors. Bajo ese escenario, Autuori podrá disponer de tres nuevos jugadores foráneos quienes buscarán adaptarse a su estilo de juego.

Once de Sporting Cristal para 2026:

Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Luis Abram, Miguel Araujo, Juan Cruz González, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Gabriel Santana, Maxloren Castro, Santiago González, Felipe Vizeu.

Como se conoce, el estratega del elenco rimense acostumbra a alinear con un clásico 4-2-3-1, sistema que permitirá renovar el equipo titular. Las principales novedades estarán en defensa con la presencia de Da Silva y Cruz González como los laterales por bandas para el 2026. Ambas figuras tendrán como compañeros a los referentes en la zaga como Luis Abram y Miguel Araujo.

Por su parte, otra de las sorpresas será la inclusión de Santana como el media punta. El ex Mirassol de Brasil deberá estar mucho más cerca de su compatriota Vizeu, quien es el '9' neto para Paulo Autuori. Mientras tanto, Cazonatti y Távara asumirán el rol de ser los conductores del equipo y asistir en las jugadas de gol.

El tridente ofensivo estará conformado por una de las jóvenes promesas del plantel como Maxloren Castro, quien se consolidó como titular durante la última temporada. La joya celeste compartirá labores con el 'Santi' González, pieza clave en el once, además del delantero referente Felipe Vizeu. El brasileño irá por su revancha y trabajará para ser el goleador de la escuadra cervecera el 2026.