Catriel Cabellos cerca de definir su futuro: campeón peruano va por su fichaje para la Liga 1 2026

Sporting Cristal quiere ser protagonista en la temporada 2026 y para eso en los últimos días los rimenses incorporaron a nuevos refuerzos brasileños; no obstante, la directiva viene definiendo el futuro de algunos de sus integrantes como el mediocampista Catriel Cabellos, quien estuvo lejos de sumar minutos este 2025. Ante ello, un histórico club peruano apunta a su fichaje.

Club campeón del Perú puede incorporar a Catriel Cabellos para la temporada 2026

Según la información que brindó el periodista Alfredo Ccasa Godoy en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la exjoya de Racing de Argentina está en carpeta de FC Cajamarca, vigente campeón de la Liga 2, pensando en la siguiente campaña.

"Catriel Cabellos y Yuriel Celi se encuentran en órbita del FC Cajamarca. La directiva del recién ascendido a Liga 1 viene negociando con ambos futbolistas", indicó el comunicador.

Catriel Cabellos puede seguir su carrera en FC Cajamarca

De esta forma, el 'Caballo Negro' se perfila para ser el nuevo destino del también mediocentro argentino-peruano, quien pese a haber llegado como flamante refuerzo a Sporting Cristal estuvo lejos de tener los minutos deseados.

Precisamente, al tener contrato actual con la escuadra cervecera, se espera que la posible transferencia del pivote de 21 años sea a condición de préstamo. En su momento, el conjunto rimense adquirió el 50% de su carta pase a la 'Academia' por un equivalente a 500 mil dólares.

¿Cómo le fue a Catriel Cabellos en Sporting Cristal este 2025?

De otro lado, en lo que corresponde a la temporada 2025, Catriel Cabellos apenas pudo brindar una asistencia de gol, en un total de 28 encuentros oficiales entre Liga 1 y Copa Libertadores. No fue considerado para los Playoffs finales, y sumó un aproximado de 1262 minutos.