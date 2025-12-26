Sporting Cristal tomó radical decisión con futuro de Catriel Cabellos para 2026: "Pertenece..."

Sporting Cristal viene armando su plantel para la siguiente temporada de la Liga 1 y busca definir sus últimas incorporaciones, así como la continuidad de algunos de sus jugadores. Precisamente, el cuadro rimense acaba de tomar una decisión sobre el futuro deportivo de Catriel Cabellos, quien tuvo una temporada decepcionante en este 2025.

Sporting Cristal tomó radical decisión con futuro de Catriel Cabellos

De acuerdo a la información que compartió el periodista Rodrigo Cerna, la dirección deportiva de Sporting Cristal aseguró un contrato de 3 años con Catriel Cabellos, por lo que seguirá perteneciendo al club por varios años.

No obstante, considerando que el volante nacional tuvo una temporada para el olvido, no ven con malos ojos la opción de que pueda salir prestado a otro equipo del torneo local, en busca de poder adquirir minutos y volver a su mejor nivel.

Catriel Cabello tiene opciones de salir prestado para el 2026.

"Catriel Cabellos pertenece al club hasta el 2028 pero se podría ir a préstamo", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta personal de 'X'.

Cabe señalar que, en el pasado, Catriel Cabellos había demostrado tener grandes cualidades y fue uno de los jugadores más cotizados del fútbol nacional. Sin embargo, desde su llegada a la escuadra rimense su desempeño cayó de forma drástica.

Catriel Cabellos y su discreta temporada en 2025

Durante esta temporada, Catriel Cabellos tuvo un papel secundario en Sporting Cristal, siendo considerado como un suplente y muchas veces quedando fuera de las convocatorias. El futbolista nacido en Argentina jugó 29 partidos con los rimenses, aunque solo pudo 1295 minutos en este 2025, donde no consiguió marcar, pero si brindó una asistencia.