Universitario sorprende anunciando la firma de exfigura de Sporting Cristal: "Por todo el 2026"

Universitario de Deportes sigue armándose para afrontar la siguiente temporada de la Liga 1, donde buscarán conseguir el tetracampeonato. Por ello, la directiva analiza meticulosamente los fichajes y las renovaciones. En ese contexto, el club sorprendió a los hinchas al anunciar que un exjugador de Sporting Cristal firmó contrato con los cremas por todo el 2026.

Universitario sorprende anunciando la firma de exfigura de Sporting Cristal

En pleno movimiento del mercado de fichajes para la Liga 1 2026, la directiva crema acaba de concretar el acuerdo con una exjugador rimense. Se trata de Horacio Calcaterra, quien acaba de renovar su contrato con Universitario por una temporada y seguirá siendo un jugador vital para el mediocampo

El club comunicó la noticia mediante sus canales oficiales, un anuncio que despertó una gran algarabía entre su hinchada, ya que el volante argentino es considerado uno de los líderes del actual plantel y recordado por su gol en la final ante Alianza Lima en 2023.

Video: Universitario

"Calca seguirá defendiendo la crema. Horacio Calcaterra seguirá vestido de crema por todo el 2026", fue el mensaje que dejó el club junto a un video del jugador y una gráfica anunciado por todo lo alto la renovación del destacado volante.

Horacio Calcaterra y su rendimiento en Universitario

Durante la presente temporada, ‘Calca’ tuvo un rol secundario dentro del equipo, aunque logró disputar 20 partidos con la camiseta merengue y aportar con una asistencia. Por ese motivo, y considerando su liderazgo dentro del plantel, la directiva decidió extender su vínculo.

El volante de la selección peruana ha sido uno de los grandes artífices del tricampeonato nacional de Universitario. A lo largo de su etapa en el club ha disputado 135 partidos, en los que marcó 13 goles y brindó 16 asistencias, consolidándose como una pieza fundamental en la construcción del juego y, ahora, a sus 36 años, también en el liderazgo del vestuario.

Horacio Calcaterra seguirá jugando en Universitario en 2026.

De esta manera, el experimentado mediocampista tendrá la posibilidad de pelear por el título de la Liga 1 en la próxima temporada y seguir consolidándose como uno de los futbolistas más laureados del fútbol peruano.

Horacio Calcaterra y su paso por Sporting Cristal

Horacio Calcaterra ha logrado tener una gran carrera en el fútbol nacional y es especialmente recordado por su paso en Sporting Cristal, club al que llegó en 2013 y permaneció durante 10 temporada. Con la escuadra bajopontina, el volante nacionalizado peruano logró tener un destacado rendimiento y levantó el título nacional en cuatro oportunidades, así como el trofeo de la Copa Bicentenario en 2021.