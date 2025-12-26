0

Brilló en Cristal, se fue de Universitario para buscar nuevas oportunidades y ahora está sin club

Este jugador brilló en Sporting Cristal, cuando fue a Universitario no se pudo consolidar y ahora se conoció que se quedó sin equipo.

Jesús Yupanqui
Pasó por Sporting Cristal y Universitario, ahora se quedó sin equipo.
Pasó por Sporting Cristal y Universitario, ahora se quedó sin equipo. | FOTO: Líbero
COMPARTIR

El mercado de pases en el fútbol peruano está que sorprende a más de uno. Se conoció qué destacado jugador, que pasó por Sporting Cristal y Universitario de Deportes, se quedó sin equipo.

Deportivo Garcilaso anuncia incorporación de Inglaterra.

PUEDES VER: Deportivo Garcilaso da el batacazo y hace oficial incorporación de Inglaterra para el 2026: "Bienvenido"

César Vallejo informó en sus redes sociales la salida de Alexander Succar para la temporada 2026. El cuadro 'Poeta' decidió finalizar el proceso con el atacante de 30 años.

Alexander Succar

Alexander Succar no seguirá en César Vallejo.

Succar era uno de los referentes del conjunto trujillano. En la Liga 2 disputó 23 partidos, anotó dos goles y brindó una asistencia. Registró 1089 minutos en la cancha.

Alexander Succar pasó por Sporting Cristal y Universitario

Alexander Succar es uno de los jugadores peruanos que pasó por Sporting Cristal y Universitario, dos equipos más representativos del fútbol peruano. En ambos clubes, el delantero se ganó el cariño de los hinchas.

Alexander Succar

Alexander Succar pasó por Sporting Cristal

Además, Succar se coronó campeón nacional con Sporting Cristal y Universitario. Con los celestes logró el título en el 2014 y 2016. Con los cremas fue el 2023.

Los números de Alexander Succar en Sporting Cristal y Universitario

Alexander Succar disputó 33 partidos con Sporting Cristal y anotó dos goles. No brindó asistencias. Estuvo en la temporada 2014, 2015 y 2016 en el cuadro celeste.

Alexander Succar

Alexander Succar disputó 83 partidos en la U.

En Universitario, el atacante formó parte en las temporadas 2020, 2021, 2022 y 2023. Disputó en total 83 partidos y anotó once goles.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal busca arrebatar fichaje de talla internacional a Universitario: "Transferencia"

  2. Ex Real Oviedo de España expresó su emoción por firmar con Universitario: "Nos vemos pronto"

  3. Sporting Cristal va con todo por figura de Universitario y la selección peruana: "Órbita"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano