- Hoy:
- Partidos de hoy
- Man United vs Newcastle
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Brilló en Cristal, se fue de Universitario para buscar nuevas oportunidades y ahora está sin club
Este jugador brilló en Sporting Cristal, cuando fue a Universitario no se pudo consolidar y ahora se conoció que se quedó sin equipo.
El mercado de pases en el fútbol peruano está que sorprende a más de uno. Se conoció qué destacado jugador, que pasó por Sporting Cristal y Universitario de Deportes, se quedó sin equipo.
PUEDES VER: Deportivo Garcilaso da el batacazo y hace oficial incorporación de Inglaterra para el 2026: "Bienvenido"
César Vallejo informó en sus redes sociales la salida de Alexander Succar para la temporada 2026. El cuadro 'Poeta' decidió finalizar el proceso con el atacante de 30 años.
Alexander Succar no seguirá en César Vallejo.
Succar era uno de los referentes del conjunto trujillano. En la Liga 2 disputó 23 partidos, anotó dos goles y brindó una asistencia. Registró 1089 minutos en la cancha.
Alexander Succar pasó por Sporting Cristal y Universitario
Alexander Succar es uno de los jugadores peruanos que pasó por Sporting Cristal y Universitario, dos equipos más representativos del fútbol peruano. En ambos clubes, el delantero se ganó el cariño de los hinchas.
Alexander Succar pasó por Sporting Cristal
Además, Succar se coronó campeón nacional con Sporting Cristal y Universitario. Con los celestes logró el título en el 2014 y 2016. Con los cremas fue el 2023.
Los números de Alexander Succar en Sporting Cristal y Universitario
Alexander Succar disputó 33 partidos con Sporting Cristal y anotó dos goles. No brindó asistencias. Estuvo en la temporada 2014, 2015 y 2016 en el cuadro celeste.
Alexander Succar disputó 83 partidos en la U.
En Universitario, el atacante formó parte en las temporadas 2020, 2021, 2022 y 2023. Disputó en total 83 partidos y anotó once goles.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90