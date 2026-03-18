Universitario hace advertencia sobre sanción de Jairo Concha y Javier Rabanal: "Es nula"

Hace poco la Comisión Disciplinaria de la FPF informó la sanción a Jairo Concha y Javier Rabanal con dos y cuatro partidos de suspensión respectivamente, por lo que no podrán estar en los siguientes partidos del Torneo Apertura. En ese sentido, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, dio una sorpresiva declaración sobre los afectados y una posible aparición ante Comerciantes Unidos este fin de semana.

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En diálogo con los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez en Hablemos de MAX, vía L1 MAX, al mencionado personaje le consultaron sobre lo sucedido con el futbolista y director técnico de la ‘U’. Ante ello, respondió que lo que está sucediendo es totalmente injusto y aseguró que si quisieran dar la hora los mandaría al terreno de juego este sábado 21 de marzo por la Liga 1 2026.

“Si queremos patear el tablero y llegar a instancias competentes en el área judicial, penal y deportivo, yo a Rabanal y Concha los hago participar el fin de semana, porque esa sanción es nula. Que salga un solo abogado de algún club de fútbol a decirme que lo que estoy diciendo yo no tiene fundamentación jurídica”, precisó Franco Velazco para sorpresa de los hinchas de Universitario de Deportes.

Sin embargo, pese a estas declaraciones, tanto Jairo Concha como Javier Rabanal no estarán en el campo ni banquillo durante el partido con Comerciantes Unidos por la fecha número 8 del Torneo Apertura. Recordemos que los cremas deben vencer para seguir entre los primeros lugares de la tabla de posiciones, sobre todo porque la siguiente jornada es el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima en el Estadio Monumental.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en el Estadio Monumental está pactado para que se lleve a cabo el próximo 4 de abril a las 15.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.