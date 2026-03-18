¿No hay sanción? Universitario hace sorpresivo anuncio sobre el clásico en el Monumental

En Universitario de Deportes hay incertidumbre respecto al clásico contra Alianza Lima en el Estadio Monumental, ya que hace poco hubo una queja contra el recinto deportivo por presunto acto de racismo por parte de sus hinchas en contra del portero Ángelo Campos, quien habría sido insultado cuando UTC visitó Ate el fin de semana pasado. Pese a ello, los merengues hicieron caso omiso y lanzaron un tremendo mensaje sobre lo que será el duelo ante el 'compadre' por la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Definen futuro de Sekou Gassama tras haber jugado solo 1 partido con Universitario en la Liga 1

Como sabemos, el castigo por uno de estos actos repudiables es la suspensión del estadio o jugar a puertas cerradas, es decir sin público. No obstante, sin importarle si habrá o no una sanción, la 'U' reveló mediante sus redes sociales cómo marcha la venta de entradas para el compromiso que se llevará a cabo en abril. Recordemos que ahora habrá una pausa en el Torneo Apertura por los duelos amistosos que jugará la selección peruana en la fecha FIFA de marzo.

“Un amor incomparable. Agotamos todas las entradas a la tribuna norte para nuestro partido ante Alianza Lima. ¡Vamos juntos por el lleno monumental!”, indicó Universitario de Deportes a través de su cuenta oficial de Facebook. De esta forma, se confirma el gran número de boletos que se han vendido a los aficionados cremas y todo hace indicar que la Comisión Disciplinaria de la FPF no tomará actos contra el Estadio Monumental, o al menos no para el clásico del fútbol peruano.

Universitario agotó la Tribuna Norte.

Vale precisar que el enfrentamiento será únicamente con hinchada local, por lo que queda terminantemente prohibido el ingreso a la gente de Alianza Lima. Asimismo, este será el primer duelo directo de ambos en la temporada y probablemente defina al líder del Torneo Apertura 2026, ya que ambos andan muy cerca en la tabla de posiciones de la Liga 1.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en el Estadio Monumental está pactado para que se lleve a cabo el próximo 4 de abril a las 15.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.