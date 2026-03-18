Los posibles rivales de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El tricampeón del fútbol peruano quiere mejorar lo que fue su participación en la Copa Libertadores 2025, donde alcanzó los octavos de final. Para esta edición, Universitario se ubica en el bolillero 2, por lo que evitará a complicados rivales y tiene la posibilidad de cerrar la fase de grupos en su casa.

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Los posibles rivales de Universitario en la fase de grupos de la Libertadores

Boca Juniors, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Peñarol, Nacional, Liga de Quito e Independiente del Valle serán cabezas de serie y uno de ellos se enfrentará a Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Como la U está en el bombo 2, evitará a Estudiantes, Cruzeiro, Corinthians, Bolívar, Libertad y Cerro Porteño. Rivales complicados que son protagonistas en sus respectivas ligas.

En el Bombo 3 se ubica Cusco FC, pero como la Conmebol determinó que equipos de ambos países no se pueden enfrentar, las opciones se reducen: Junior, Santa Fe, Always Ready, U. Católica, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Rosario Central.

Los bolilleros para el sorteo de la Copa Libertadores.

Ángel Di María puede llegar al Estadio Monumental, con Rosario Central, para enfrentar a Universitario. El campeón del mundo con la selección argentina decidió volver al equipo de sus amores con el objetivo de hacer historia.

Finalmente, en el Bombo 4 se ubicará Sporting Cristal y, como llegó desde la fase previa, sí se puede enfrentar a Universitario en la fase de grupos. Los equipos que cierran esa casilla son: Mirassol de Brasil, DIM, Tolima, Universidad Central de Venezuela, Barcelona, Platense e Independiente Rivadavia.

¿Cuál es el grupo favorable para Universitario?

Si la suerte le favorece a Universitario, puede ubicarse en un grupo con rivales con los que puede competir de “igual a igual”. Por el bombo 1, la ‘U’ demostró que tiene argumentos para superar a Independiente del Valle y Liga de Quito.

De los equipos que están en el bombo 3, Deportivo La Guaira o Coquimbo Unido se perfilan como rivales a los que Universitario se puede imponer y lograr resultados positivos. Por el bombo 4, Sporting Cristal o Universidad Central de Venezuela.