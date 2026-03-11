Copa Libertadores 2026: bombos y clasificados a la Fase de Grupos con la 'U', Cristal y Cusco FC

Terminó la ronda eliminatoria de la Copa Libertadores 2026 y ya se conocen a todos los clasificados a la Fase de Grupos, así como a qué bombo pertenece cada club. A continuación te contamos todo al respecto, con Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC como representantes de la Liga 1 Perú.

Clasificados a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Te contamos los clubes clasificados por país:

BRASIL

Flamengo

Corinthians

Palmeiras

Cruzeiro

Mirassol

Fluminense

ARGENTINA

Boca Juniors

Lanús

Estudiantes LP

Rosario Central

Platense

Independiente Rivadavia

URUGUAY

Peñarol

Nacional

Falta definir Juventud de Las Piedras

COLOMBIA

Junior

Independiente Santa Fe

Faltan definir Deportes Tolima e Independiente Medellín

ECUADOR

Liga de Quito

Independiente del Valle

Barcelona SC

PARAGUAY

Libertad

Cerro Porteño

PERÚ

Universitario

Cusco FC

Sporting Cristal

CHILE

Universidad Católica

Coquimbo Unido

Falta definir O’Higgins

BOLIVIA

Bolívar

Always Ready

VENEZUELA

Deportivo La Guaira

Universidad Central

Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU).

Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

Bombo 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol, Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal, Juventud (URU) o Independiente Medellín (COL), O’Higgins (CHI) o Tolima (COL).

Sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y dónde ver

El sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 será el próximo jueves 19 de marzo en Paraguay. Ese mismo día se hará el sorteo de la Copa Sudamericana, y ambos eventos iniciarán a las 18.00 horas de Perú y serán transmitidos a través de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás verlo vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.

¿Cuándo inicia la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

La Fase de Grupos de la Copa Libertadores está programada para que inicie durante la semana del 7 de abril del presente 2026. Asimismo, esta tendrá una duración hasta la semana del 28 de mayo. Acabará en esa fecha para que los jugadores que pertenezcan a selecciones puedan concentrarse de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.