Copa Libertadores 2026: bombos y clasificados a la Fase de Grupos con la 'U', Cristal y Cusco FC
Revisa todos los clasificados a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 y sus bombos, con Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC.
Terminó la ronda eliminatoria de la Copa Libertadores 2026 y ya se conocen a todos los clasificados a la Fase de Grupos, así como a qué bombo pertenece cada club. A continuación te contamos todo al respecto, con Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC como representantes de la Liga 1 Perú.
Clasificados a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026
Te contamos los clubes clasificados por país:
BRASIL
- Flamengo
- Corinthians
- Palmeiras
- Cruzeiro
- Mirassol
- Fluminense
ARGENTINA
- Boca Juniors
- Lanús
- Estudiantes LP
- Rosario Central
- Platense
- Independiente Rivadavia
URUGUAY
- Peñarol
- Nacional
- Falta definir Juventud de Las Piedras
COLOMBIA
- Junior
- Independiente Santa Fe
- Faltan definir Deportes Tolima e Independiente Medellín
ECUADOR
- Liga de Quito
- Independiente del Valle
- Barcelona SC
PARAGUAY
- Libertad
- Cerro Porteño
PERÚ
- Universitario
- Cusco FC
- Sporting Cristal
CHILE
- Universidad Católica
- Coquimbo Unido
- Falta definir O’Higgins
BOLIVIA
- Bolívar
- Always Ready
VENEZUELA
- Deportivo La Guaira
- Universidad Central
Bombos de la Copa Libertadores 2026
Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU).
Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).
Bombo 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN), Cusco (PER).
Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol, Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal, Juventud (URU) o Independiente Medellín (COL), O’Higgins (CHI) o Tolima (COL).
Sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y dónde ver
El sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 será el próximo jueves 19 de marzo en Paraguay. Ese mismo día se hará el sorteo de la Copa Sudamericana, y ambos eventos iniciarán a las 18.00 horas de Perú y serán transmitidos a través de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás verlo vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.
¿Cuándo inicia la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?
La Fase de Grupos de la Copa Libertadores está programada para que inicie durante la semana del 7 de abril del presente 2026. Asimismo, esta tendrá una duración hasta la semana del 28 de mayo. Acabará en esa fecha para que los jugadores que pertenezcan a selecciones puedan concentrarse de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.
