Reimond Manco tuvo tajante opinión sobre la supuesta ‘camita’ a Javier Rabanal: “Hay…”

El exjugador dio su análisis sobre la situación que atraviesa Universitario, que ha recibido críticas debido al bajo rendimiento mostrado en los últimos partidos de la Liga 1.

Antonio Vidal
Reimond Manco habló la situación de Universitario. Foto: composición Líbero/Juego Cruzado/difusión
En una reciente edición del programa ‘Juego Cruzado’, Reimond Manco dio su análisis sobre la situación que está viviendo Universitario de Deportes, sobre todo tras los comentarios sobre una posible ‘camita’ a Javier Rabanal.

Esto se debe a que el desempeño del cuadro estudiantil no está siendo el óptimo, ya que en partidos como ante Cusco FC, Sporting Cristal o en su reciente caída frente a Los Chankas de Andahuaylas demostraron que aún no están adaptados a la estrategia que pretende emplear Rabanal.

Histórico jugador fue incorporado por Universitario. Foto: difusión

Reimond Manco y su tajante opinión sobre la supuesta ‘camita’ a Rabanal

Para el exjugador de Alianza Lima, esa palabra no existe, aunque reconoció que, desde su punto de vista, sí hay cierta disconformidad por parte de algunos jugadores.

"La 'camita' no existe. Nunca lo he vivido ni lo he escuchado. Que hay desgano e incomodidad es verdad. Normalmente pasa cuando más del 50% del plantel está disgustado. En un equipo siempre va a haber uno o dos que estén incómodos", fueron las palabras del ‘Rey’.

¿Qué significa el término la ‘camita’?

En el fútbol, la llamada “camita” es un término que se utiliza para referirse a una supuesta coordinación entre futbolistas para no rendir al máximo y así provocar la salida del actual director técnico. Sin embargo, esto se mantiene solo como una hipótesis, ya que se trata de jugadores profesionales y muchos de ellos incluso son hinchas del cuadro merengue, por lo que esta teoría no necesariamente encajaría con lo que ocurre en la realidad.

¿Cuándo juega Universitario?

El cuadro estudiantil volverá a la acción cuando enfrente a UTC. El partido se disputará el sábado 14 de marzo desde las 8:30 p.m. en el estadio Monumental de Ate.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

Fútbol Peruano