Alianza Lima sufre sensible baja para el partido ante Deportivo Garcilaso: "Solicitó permiso"

Alianza Lima buscará conseguir sumando puntos y esta vez tendrá un duro rival al frente: Deportivo Garcilaso. Los blanquiazules llegan a este encuentro luego de ganar ante Melgar en Matute, pero ahora deberán enfocarse al 100% en lo que será la fecha 7 del Torneo Apertura. Pablo Guede tendrá que mover algunas piezas ante la ausencia de una de sus figuras.

Justo cuando se pensaba que Alianza Lima podría contar con todo el plantel completo para buscar defender el primer puesto en la Liga 1, se anunció la gran novedad en el mundo blanquiazul. Los Íntimos viajarán a Cusco en un nuevo reto en la altura.

Alianza Lima no contará con Guillermo Viscarra

Aunque se esperaba que Guillermo Viscarra esté presente en la concentración para el enfrentamiento ante Garcilaso, lo cierto es que el guardameta está entrenando con la selección boliviana pensando en el próximo amistoso ante Trinidad y Tobago que les servirá como preparación para el repechaje ante Surinam que se juega a finales del mes de marzo.

“Guillermo Viscarra solicitó permiso a Alianza Lima para reunirse a la selección boliviana, con la que ya se encuentra entrenando”, señaló Gerson Cuba. De esta manera, el arquero titular elegido por Pablo Guede será Alejandro Duarte, quien se viene consolidando en el arco blanquiazul fecha tras fecha.

Guillermo Viscarra entrena con la selección boliviana.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs Garcilaso?

El partido entre Deportivo Garcilaso y Alianza Lima está programado para jugarse el sábado 14 de marzo desde las 18.00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, que tiene una capacidad para recibir a más de 42 mil personas. La transmisión será a través de L1 MAX.