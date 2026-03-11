- Hoy:
BUENAS NOTICIAS para mexicanos en Los Ángeles: estas son las FECHAS CLAVE en marzo para realizar trámites migratorios con el Consulado sobre Ruedas
En marzo, los mexicanos en Los Ángeles podrán renovar su pasaporte, obtener su matrícula consular o su credencial para votar sin tener que salir de la ciudad.
El Consulado sobre Ruedas regresa a Los Ángeles en marzo de 2026, ofreciendo servicios consulares esenciales directamente a la comunidad mexicana que vive lejos de la sede principal. Según el Consulado General de México en Los Ángeles, este programa de la Secretaría de Relaciones Exteriores pone a disposición una "oficina consular móvil" en distintos puntos, facilitando los trámites sin necesidad de recorrer grandes distancias.
¿Cuáles son las fechas clave de marzo para realizar trámites migratorios con el Consulado sobre Ruedas?
Durante todo marzo, el Consulado sobre Ruedas visitará tres ubicaciones en Los Ángeles y sus alrededores. A continuación, se presentan los lugares y los periodos disponibles:
Bell Gardens
Neighborhood Youth Center – 5856 Ludell Street, Bell Gardens, CA 90201
- Martes 3 a sábado 7
- Martes 10 a sábado 14
- Martes 17 a sábado 21
- Martes 24 a sábado 28
Huntington Park
Oficina Jalisco – 2166 E Florence Ave., Huntington Park, CA 90255
- Martes 3 a sábado 7
- Martes 10 a sábado 14
- Martes 17 a sábado 21
- Martes 24 a sábado 28
Los Ángeles (City)
Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California – 1332 Miller Ave., Los Ángeles, CA 90063
- Martes 3 a sábado 7
- Martes 10 a sábado 14
- Martes 17 a sábado 21
- Martes 24 a sábado 28
Mexicanos en Los Ángeles podrán realizar diversos trámites gracias al Consulado sobre Ruedas.
¿Qué trámites ofrece el Consulado sobre Ruedas para inmigrantes mexicanos en Los Ángeles?
Durante estas fechas, los mexicanos residentes en Estados Unidos podrán realizar trámites consulares básicos sin necesidad de acudir a la sede principal. Entre los servicios que se ofrecen se encuentran:
- Expedición de pasaportes mexicanos
- Matrícula consular
- Credencial para votar desde el extranjero
¿Cómo agendar una cita para el Consulado sobre Ruedas?
Es obligatorio agendar una cita gratuita para ser atendido. No se atenderá sin cita previa. Puedes agendarla de dos formas:
- WhatsApp o llamada al (424) 309-0009 o en línea en https://citas.sre.gob.mx/
- Enviar WhatsApp al (213) 507-2981
- No olvides programar con anticipación para asegurar tu turno.
