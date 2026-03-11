Sporting Cristal y la millonaria cifra que recibiría si clasifica a la fase de grupos de la Libertadores

Sporting Cristal buscará volver a figurar a nivel internacional y para ello tendrá que superar la llave ante Carabobo en el partido de vuelta que se jugará en Lima. Los celestes, además de conseguir medirse ante los mejores equipos de Sudamérica, también estarían recibiendo una fuerte suma de dinero por su clasificación a la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Paulo Autuori se alista para aprovechar una oportunidad única de la temporada. En el partido de ida vencieron por 1-0 a Carabobo y mínimo con un empate estarían consiguiendo su objetivo de la clasificación a la siguiente instancia de la Libertadores, uno de los torneos más prestigiosos a nivel internacional. De esta manera, también se asegurarían un botín millonario que podría servirles para mejorar el plantel.

Sporting Cristal y el dinero que recibirá si clasifica a la Libertadores

En caso de mantener la ventaja ante Carabobo y sellar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal recibirá el monto de 4,1 millones de dólares en total. De ser así, la institución estaría haciéndose con uno de los incentivos más importantes de los últimos años que podrá garantizar una estabilidad económica de cara a la temporada 2026.

Es importante tener en cuenta que la CONMEBOL empieza a desembolsar el dinero desde su primera aparición. En este caso, Cristal recibió 500 mil dólares tras eliminar a 2 de Mayo y a esto también hay que sumar los 600 mil dólares de la Fase 3. En tanto, el premio económico para la clasificación directa a la fase de grupos de esta competición se simplifica en 3 millones de dólares.

Adicionalmente, en la fase de grupos, la Conmebol entrega a todos los equipos el monto de 330.000 dólares por cada victoria (incentivo por mérito deportivo), lo que podría aumentar aún más la cifra dependiendo de su rendimiento en los 6 partidos del grupo.

Sporting Cristal recibe a Carabobo en Matute.

¿Qué pasa si Sporting Cristal pierde la llave ante Carabobo?

Sporting Cristal tiene la ventaja de un gol tras haber ganado a Carabobo en Venezuela. Si el resultado se revierte en contra de los rimenses y no clasifiquen a la Copa Libertadores, entonces el ‘premio consuelo’ será clasificar a la Copa Sudamericana, donde también se enfrentará a grandes equipos del continente de Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.