Reimond Manco habló sin filtro sobre posible convocatoria de Jairo Vélez en Perú: "No me..."

Reimond Manco no titubeó al referirse a Jairo Vélez, que viene brillando en Alianza Lima, y una posible convocatoria a la selección peruana.

Francisco Esteves
Reimond Manco habló sobre Jairo Vélez.
Reimond Manco habló sobre Jairo Vélez. | Foto: Liga 1 - X.
Uno de los principales futbolistas que tiene Alianza Lima es Jairo Vélez, quien viene brillando e incluso marcó uno de los goles sobre Melgar que le dio el liderazgo del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 a los blanquiazules. Ante ello, muchos aseguran que podría ser convocado a la selección peruana y Reimond Manco decidió dar un contundente comentario al respecto.

Como sabemos, el popular ‘Rei’ fue una de las tantas promesas fallidas que ha tenido el balompié nacional en el último siglo y ahora se dedica a grabar diferentes podcast en YouTube. Precisamente en uno de ellos, llamado Fuego Cruzado, fue que habló sobre un posible llamado del nacido en Ecuador a la Blanquirroja por parte de Mano Menezes.

La posibilidad de que Vélez sea convocado a la selección peruana no me disgusta. Es un buen jugador, que viene de mostrar su mejor rendimiento ante Melgar. Si seguimos viendo esta versión, que no sorprenda que integre el primer llamado de Mano Menezes”, indicó Reimond Manco durante la transmisión en vivo del mencionado programa.

Recordemos que Jairo Vélez puede ser convocado a la selección peruana debido a que ya cumplió con los tres años viviendo en nuestro país que exige el reglamento FIFA. Por ello, ahora que está destacando en Alianza Lima puede perfectamente recibir la convocatoria del director técnico para los próximos partidos amistosos de la Blanquirroja.

Perú jugará amistosos en marzo

Recordemos que Perú disputará dos partidos amistosos en el presente marzo. El primero de ellos será ante la Senegal de Sadio Mané el 28 desde las 11.00 horas de la mañana y el segundo el 31 del mismo mes a las 13.00 horas. Ambos encuentros serán en horario peruano.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

