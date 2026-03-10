- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Carabobo
- Real Madrid vs Manchester City
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Reimond Manco habló sin filtro sobre posible convocatoria de Jairo Vélez en Perú: "No me..."
Reimond Manco no titubeó al referirse a Jairo Vélez, que viene brillando en Alianza Lima, y una posible convocatoria a la selección peruana.
Uno de los principales futbolistas que tiene Alianza Lima es Jairo Vélez, quien viene brillando e incluso marcó uno de los goles sobre Melgar que le dio el liderazgo del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 a los blanquiazules. Ante ello, muchos aseguran que podría ser convocado a la selección peruana y Reimond Manco decidió dar un contundente comentario al respecto.
Como sabemos, el popular ‘Rei’ fue una de las tantas promesas fallidas que ha tenido el balompié nacional en el último siglo y ahora se dedica a grabar diferentes podcast en YouTube. Precisamente en uno de ellos, llamado Fuego Cruzado, fue que habló sobre un posible llamado del nacido en Ecuador a la Blanquirroja por parte de Mano Menezes.
“La posibilidad de que Vélez sea convocado a la selección peruana no me disgusta. Es un buen jugador, que viene de mostrar su mejor rendimiento ante Melgar. Si seguimos viendo esta versión, que no sorprenda que integre el primer llamado de Mano Menezes”, indicó Reimond Manco durante la transmisión en vivo del mencionado programa.
Recordemos que Jairo Vélez puede ser convocado a la selección peruana debido a que ya cumplió con los tres años viviendo en nuestro país que exige el reglamento FIFA. Por ello, ahora que está destacando en Alianza Lima puede perfectamente recibir la convocatoria del director técnico para los próximos partidos amistosos de la Blanquirroja.
Perú jugará amistosos en marzo
Recordemos que Perú disputará dos partidos amistosos en el presente marzo. El primero de ellos será ante la Senegal de Sadio Mané el 28 desde las 11.00 horas de la mañana y el segundo el 31 del mismo mes a las 13.00 horas. Ambos encuentros serán en horario peruano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Hotel New Lima
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más
PRECIOS/ 55.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90