Sport Boys se quedó sin director técnico y ya se sabe quién lo reemplazará: "Estará a cargo"

Hay un nuevo caído en el fútbol peruano. Recientemente se confirmó que Jaime de la Pava no será más director técnico de Sport Boys y duró apenas pocas fechas del Torneo Apertura 2026 al mando de los rosados. De esta forma, el colombiano se convierte en el tercer entrenador que se despide de la Liga 1 esta temporada por malos resultados.

Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León mediante sus redes sociales, en el Callao le bajaron el dedo a su DT actual tras la derrota 3-1 ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los ‘chalacos’ marchan en la penúltima casilla de la tabla de posiciones con apenas 5 unidades de 18 posibles, por lo que si no cambian la situación terminarán pasando su centenario en la segunda división.

Asimismo, el comunicador reveló que Sport Boys ya le consiguió reemplazo a Jaime de la Pava de cara al siguiente compromiso de los rosados en la Liga 1 2026. “Guillermo ‘Memo’ Vásquez dirigirá de manera interina ante Sporting Cristal.

Mañana, estará a cargo del primer equipo en el Máster Club de Lurín”, indicó a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Guillermo ‘Memo’ Vásquez es DT interino de Sport Boys.

Recordemos que el elenco del Callao tendrá una prueba de fuego ante los celestes este domingo 15 de marzo en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac. Si pierden y Atlético Grau derrota a Melgar en condición de visitante, pasarán a ser coleros absolutos del Torneo Apertura y pondrán la temporada en grave peligro.

Sporting Cristal vs. Sport Boys: hora y dónde ver

Sporting Cristal recibirá a Sport Boys en el Rímac desde las 11.00 horas de la mañana en el Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso estará a cargo de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Finalmente, podrás ver el partido totalmente online en Movistar Play y DGO.