Conar publicó los audios VAR tras la dura falta de Luis Advíncula: “Una acción temeraria”

Melgar cayó derrotado 3-1 frente a Alianza Lima por la fecha 6 del Torneo Apertura. Sin embargo, durante el desarrollo del compromiso hubo algunos momentos marcados por la polémica, como la jugada de Luis Advíncula sobre Matías Zegarra, acción que el elenco rojinegro reclamó que debía ser sancionada con tarjeta roja.

Tras lo ocurrido, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó los audios del VAR. En el material difundido por los canales oficiales de la Liga 1 se escucha el debate entre el juez principal Joel Alarcón y el encargado del VAR, Hilbert Villegas, quienes analizaron los diferentes ángulos para determinar el impacto que tuvo el jugador de la selección peruana con su rival.

En el video se puede apreciar que empieza con una pequeña introducción para detallar la postura de los jueces.

"El VAR analiza que el jugador defensor (Zegarra) juega el balón y el adversario (Advíncula) retira el pie al momento de contactar con el oponente; por lo que decide confirmar la decisión de campo: tiro libre directo y tarjeta amarilla por juego temerario".

Segundos después se revelan los detalles sobre la conversación de Alarcón y Villegas. "Juega el balón Melgar, Advíncula va y luego jala hacia arriba el pie. No hay una intención clara de agredir, retira el pie claramente. Juega el balón el rojo, y Advíncula saca el pie, es una acción temeraria. Confirmo tarjeta amarilla al número 17".

