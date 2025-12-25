Jugó en Racing de Argentina y ahora Universitario busca su firma hasta finales de 2027

Universitario de Deportes terminó la temporada como tricampeón de la Liga 1 y, en busca de conquistar el 'Tetra', los cremas quieren armar un plantel de jerarquía para la siguiente temporada. En ese contexto, en medio de los movimientos del mercado de pases, se conoció que la dirección deportiva quiere firmar contrato con un exjugador de Racing Club.

Jugó en Racing de Argentina y ahora Universitario busca su firma

Teniendo en cuenta que deben armar un amplio plantel para competir de gran manera en la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores, Universitario está en la búsqueda de nuevos refuerzos y asegurar la continuidad de sus principales figuras. Bajo esa premisa, han mostrado su intención de poder extender el contrato de Martín Pérez Guedes.

Líbero pudo conocer que la directiva crema está muy feliz con el rendimiento que ha venido mostrando el volante argentino en los últimos años y lo consideran como un jugador clave para el plantel. Por ello, ya iniciaron las gestiones para renovar el contrato de Pérez Guedes hasta finales de la temporada 2027.

Universitario busca renovar el contrato de Martín Pérez Guedes. Foto: Sebastián Blanco/URPI.

Cabe señalar que el volante argentino tiene contrato con los merengues por todo el 2026. No obstante, si en caso el jugador lo desee, puede negociar con otro club a mediados del siguiente año. Por lo que Universitario deberá moverse y extender el contrato de uno de sus mejores jugadores.

Pérez Guedes ha sido uno de los mejores jugadores de la 'U' en los últimos años, siendo una pieza esencial para poder obtener el tricampeonato nacional. Durante este 2025, ha jugado 33 partidos, donde ha marcado 4 goles y dos asistencias. Si bien, no ha registrado grandes números en esta temporada, su valor en el jugo del equipo es indescriptible.

Martín Pérez Guedes y su paso por Racing Club

Martín Pérez Guedes dio sus primeros pasos como profesional en el fútbol argentino, con Racing Club entre sus primeros equipos. En el cuadro de la ‘Academia’, el volante alternó entre el plantel principal y la reserva entre 2012 y 2019, pero no logró afianzarse en el cuadro de Avellaneda y finalmente optó por continuar su carrera en otras instituciones.