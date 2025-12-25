Desde Universitario revelan el canal que puede transmitir la 'Noche Crema': "Los derechos de TV"

Universitario de Deportes tiene pactado jugar la 'Noche Crema' ante la Universidad de Chile en enero de 2026. Sin embargo, aún no se había confirmado el canal de transmisión del evento deportivo. Franco Velazco, administrador temporal, reveló dónde podrán ver los hinchas la ansiada presentación del plantel.

Franco Velazco reveló el posible canal por dónde se podrá ver la 'Noche Crema'

Velazco, quien es el actual administrador temporal de Universitario, fue entrevistado por el medio 'Resistencia Crema' y le consultaron por la ansiada 'Noche Crema' del 2026.

Una pregunta que seguramente se hacen los hinchas es dónde transmitirán el encuentro ante Universidad de Chile desde el Estadio Monumental de Ate.

Universitario organiza su 'Noche Crema' para presentar a sus jugadores y flamantes fichajes.

Ante esta consulta, Franco Velazco respondió que está en duda dónde se podrá ver la presentación de los jugadores; no obstante, sugirió como alternativa principal los medios propios del club.

"Por ahora no hemos decidido transmitir la Noche Crema. Es muy probable que la transmitamos a través de nuestras propias señales. Estamos considerando esa alternativa y también esperando a ver cómo se define el tema de los derechos de TV para poder darle preferencia al operador que posea los derechos de televisión", mencionó el gerente principal del equipo merengue.

"Digo preferencia porque, a diferencia de los años anteriores, existía una obligación con el Consorcio (GOLPERU) por contrato, donde la ‘U’ tenía poco margen para negociar partidos amistosos nacionales e internacionales. La Noche Crema estaba incluida en el paquete. Por lo tanto, es probable que tengamos la oportunidad de negociar mejores condiciones, pero estamos a la espera de que se definan los derechos de TV para darle prioridad al operador", agregó.

A su vez, Franco Velazco dejó en claro que si bien tiene una opción, también están a la espera de cómo se definen los derechos televisivos de Universitario de Deportes para poder brindarle un beneficio de preferencia para la transmisión.