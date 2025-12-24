¿Sekou Gassama, delantero español-senegalés, será el flamante fichaje de Universitario?

Universitario de Deportes mantiene el duro reto de ganar el 'Tetra' en la Liga 1 2026. Paralelamente, la directiva merengue sabe que necesita potenciar la ofensiva del equipo para hacer historia internacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Bajo ese escenario, ¿Sekou Gassama será nuevo fichaje de la 'U'?

En las últimas horas surgió el rumor de que el delantero se sumaría al conjunto crema para la próxima temporada. Al respecto, Líbero pudo conocer que el club viene analizando las mejores opciones para la elección de su flamante '9' extranjero; y es que como se conoce, el área deportiva tiene varias alternativas en ataque.

¿Quién es Sekou Gassama?

Sekou Gassama, es un futbolista de 30 años que tiene la nacionalidad española-senegalesa. Juega como delantero centro, y actualmente se encuentra sin equipo desde julio de este 2025. Su última escuadra fue CD Eldense de la Segunda División de España.

Sekou Gassama suena como refuerzo de Universitario para el 2026

Con el elenco 'Azulgrana', el atacante de talla internacional disputó 11 partidos oficiales en LaLiga 2, de los cuales solo anotó un gol y brindó una asistencia. Su mejor registro goleador sucedió en el 2023/2024 con la camiseta de Anorthosis Famagusta de Chipre, donde logró convertir 9 anotaciones en un total de 27 compromisos.

El popular 'Pantera' como también es conocido jugó en la selección de Senegal Sub 20 en el 2015, asimismo, tiene una extensa trayectoria futbolística en España con clubes como: UD Almería B, R. Valladolid B, Rayo B, V. Mestalla, CF Fuenlabrada, Málaga CF y CD Eldense. Además de USM Alger de Argelia.

Valor en el mercado de Sekou Gassama

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, Sekou Gassama permanece tasado en 250 mil euros en el mercado de pases tras la reciente actualización. Sin embargo, alcanzó su máxima cifra (500 mil euros) durante el año 2019.