Es hincha de Universitario, pero ahora expresa su emoción por jugar en el clásico rival: "Feliz"

Para la temporada 2026 de la Liga 1, Universitario decidió ceder, en calidad de préstamo, a Gustavo Dulanto al Sport Boys. Mediante sus redes sociales, el defensor de 30 años expresó su emoción por llegar al cuadro chalaco, revelando que siempre tuvo el deseo de jugar en la 'Misilera'.

"Feliz de llegar a un club con mucha historia y tradición. Siempre tuve el deseo de poder vestirme de rosado, ya que siempre fui al Callao y veía a la gente amar y defender a su querido Boys", expresó Dulanto en Instagram.

Además, el ex ADT agradeció a la directiva de Sport Boys por la confianza y a los hinchas por el recibimiento. Se comprometió dejar todo en el campo para que su nuevo equipo pueda ser protagonista en la Liga 1 2026.

"Agradecer a los directivos de Sport Boys por confiar en mi persona y también a los hinchas del Boys por los mensajes de buena vibra que me están enviando. Espero y ansío que este 2026 nos vaya muy bien para poder meter al Boys en un torneo internacional porque la gente lo merece", indicó Dulanto.

Gustavo Dulanto feliz por jugar en Sport Boys.

Gustavo Dulanto es hincha de Universitario

Gustavo Dulanto realizó las categorías menores en Rosario Central y Universitario. En el 2015, inició su camino como futbolista profesional en el cuadro crema, el equipo de sus amores.

En la final del 2023 (contra Alianza Lima), el defensor no dudó en ir a la tribuna norte del Estadio Monumental para alentar a la 'U'. Para el centenario cumplió su sueño de regresar a Universitario.