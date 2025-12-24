Es hincha de Universitario, pero ahora expresa su emoción por jugar en el clásico rival: "Feliz"
Este jugador no dudó en revelar que es hincha de Universitario, pero ahora expresó su emoción por jugar en el clásico rival de los cremas.
Para la temporada 2026 de la Liga 1, Universitario decidió ceder, en calidad de préstamo, a Gustavo Dulanto al Sport Boys. Mediante sus redes sociales, el defensor de 30 años expresó su emoción por llegar al cuadro chalaco, revelando que siempre tuvo el deseo de jugar en la 'Misilera'.
PUEDES VER: Ángelo Campos puede remecer el mercado firmando por rival de Alianza Lima para 2026: "Interesa"
"Feliz de llegar a un club con mucha historia y tradición. Siempre tuve el deseo de poder vestirme de rosado, ya que siempre fui al Callao y veía a la gente amar y defender a su querido Boys", expresó Dulanto en Instagram.
Además, el ex ADT agradeció a la directiva de Sport Boys por la confianza y a los hinchas por el recibimiento. Se comprometió dejar todo en el campo para que su nuevo equipo pueda ser protagonista en la Liga 1 2026.
"Agradecer a los directivos de Sport Boys por confiar en mi persona y también a los hinchas del Boys por los mensajes de buena vibra que me están enviando. Espero y ansío que este 2026 nos vaya muy bien para poder meter al Boys en un torneo internacional porque la gente lo merece", indicó Dulanto.
Gustavo Dulanto feliz por jugar en Sport Boys.
Gustavo Dulanto es hincha de Universitario
Gustavo Dulanto realizó las categorías menores en Rosario Central y Universitario. En el 2015, inició su camino como futbolista profesional en el cuadro crema, el equipo de sus amores.
En la final del 2023 (contra Alianza Lima), el defensor no dudó en ir a la tribuna norte del Estadio Monumental para alentar a la 'U'. Para el centenario cumplió su sueño de regresar a Universitario.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90