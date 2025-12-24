0

Dejó Universitario y ahora se mostró feliz tras ser oficializado en Juan Pablo II: "Identificado"

¡Oficial! Jugador que se fue de Universitario no dudó en elogiar a Juan Pablo II, club donde jugará la temporada 2026. ¿A quién nos referimos? Te contamos.

Solange Banchon
Juan Pablo II hizo oficial a ex Universitario para afrontar la temporada 2026
Juan Pablo II hizo oficial a ex Universitario para afrontar la temporada 2026
Juan Pablo II no se quiere quedar atrás y con miras al 2026, el elenco norteño viene haciendo oficial a sus nuevos fichajes, asimismo, la dirigencia asegura a sus principales referentes en el once. En tal sentido, un futbolista que se fue de Universitario de Deportes se pronunció luego de ser anunciado en el conjunto de Chongoyape.

Sekou Gassama suena para reforzar a Universitario para la temporada 2026

Juan Pablo II anunció a ex Universitario por todo el 2026

Christian Flores se formó en las canteras de la escuadra merengue, e incluso debutó profesionalmente el 2021. Sin embargo, con la misión de tener más protagonismo el jugador asumió nuevos retos en diferentes equipos del balompié nacional. Por su parte, este 2025 estuvo jugando toda la temporada con los 'Auriblancos'.

Christian Flores

Christian Flores es pieza clave en Juan Pablo II/Foto: Facebook

Dentro de ese contexto, a través de las redes sociales Juan Pablo II oficializó la renovación de su contrato para el 2026. El mediocentro nacional seguirá vistiendo la camiseta del 'Equipo Papal' la siguiente campaña, después de tener protagonismo en el once titular, por ende, no dudó en evidenciar su alegría de continuar en el plantel.

"Se vienen cosas muy buenas en el 2026. Qué tal amigos, soy Christian 'Ojitos' Flores y estoy muy feliz de anunciarles mi renovación con el Club Juan Pablo II College. Me siento muy identificado con la ciudad y nuestros colores, así que vamo a darle. Arriba Chongoyape", expresó.

(Video: Facebook Juan Pablo II College)

Los números de Christian Flores con Juan Pablo II

El futbolista de 24 años fue considerado por el extécnico Santiago Acasiete en el elenco norteño durante el 2025, a tal punto de disputar 31 partidos oficiales por el Torneo Apertura y Torneo Clausura. No tuvo chance de anotar ni dar asistencias; sin embargo pudo jugar un aproximado de 2,494 minutos.

Christian Flores y su paso por Universitario de Deportes

'Ojitos' Flores dejó las filas de Universitario de Deportes en el 2022 para fichar por Deportivo Coopsol de la Liga 2. Durante su etapa en el equipo crema solo pudo jugar 4 compromisos por Liga 1.

Christian Flores

Christian Flores proviene de las canteras de Universitario de Deportes/Foto: Facebook

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

