Universitario busca remecer el mercado fichando a exdelantero de Celta de Vigo: "Interés"
Líbero conoció que la directiva de Universitario ya estableció contacto con un destacado goleador español que tuvo un paso por el Celta de Vigo. Conoce de quién se trata.
Universitario de Deportes está enfocado en poder armar una plantilla de nivel y, bajo el mando del DT Javier Rabanal, poder conquistar el tetracampeonato de la Liga 1, así como destacar en la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, la directiva merengue ha puesto en la mira a un destacado delantero español que jugó en el Celta de Vigo.
PUEDES VER: Prensa extranjera elogió a jugador que firmó por Universitario: "Rabanal se llevó a un ex Emelec"
Universitario busca fichar a exdelantero del Celta de Vigo
Líbero pudo conocer, a través de su edición impresa, que la dirección deportiva de Universitario trabaja en definir a su próximo delantero extranjero y, tras caerse la opción de Michael Hoyos, ya maneja otras alternativas en carpeta, entre ellas la del atacante Alberto Quiles.
Quiles es un delantero español de 30 años que disputó la temporada 2025 con el TJ Jinmen Tiger de la Superliga China, club del cual ya se despidió tras el final del campeonato. En ese escenario, la directiva crema inició un primer acercamiento con el futbolista con la intención de evaluar una posible negociación.
Universitario busca conocer la postura del jugador respecto a su interés por llegar a la Liga 1, paso clave para dar inicio formal a las conversaciones. Además, en la institución tienen como objetivo cerrar la contratación de su ‘9’ extranjero de cara a la próxima temporada.
Alberto Quiles es una de las opciones en carpeta de la directiva de Universitario. Foto: Marca
Durante el último año, Quiles mostró un rendimiento destacado en China, donde disputó 29 partidos, anotó 16 goles y registró cuatro asistencias. Números que son bien valorados tanto por la directiva como por el técnico Javier Rabanal. Actualmente, el futbolista está cotizado en un valor de 1,5 millones de euros, según Transfermarkt.
No obstante, cabe señalar que también existen otros nombres en evaluación, por lo que todo dependerá de como avancen las conversaciones. Además, de lo cambiante que puede ser el mercado de pases.
Alberto Quiles tuvo un paso por Celta de Vigo
Alberto Quiles ha tenido una amplia trayectoria en su carrera, defendiendo la camiseta de diversos clubes, siendo uno de los clubes más destacado por lo que jugó el segundo equipo del Celta de Vigo, durante la temporada 2013 y 2014.
El español ha defendido la camiseta de diversos equipos como Córdoba CF, Recreativo Huelva, UCAM Murcia, Deportivo La Coruña, Albacete, entre otros.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90