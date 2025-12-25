Universitario busca remecer el mercado fichando a exdelantero de Celta de Vigo: "Interés"

Universitario de Deportes está enfocado en poder armar una plantilla de nivel y, bajo el mando del DT Javier Rabanal, poder conquistar el tetracampeonato de la Liga 1, así como destacar en la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, la directiva merengue ha puesto en la mira a un destacado delantero español que jugó en el Celta de Vigo.

Universitario busca fichar a exdelantero del Celta de Vigo

Líbero pudo conocer, a través de su edición impresa, que la dirección deportiva de Universitario trabaja en definir a su próximo delantero extranjero y, tras caerse la opción de Michael Hoyos, ya maneja otras alternativas en carpeta, entre ellas la del atacante Alberto Quiles.

Quiles es un delantero español de 30 años que disputó la temporada 2025 con el TJ Jinmen Tiger de la Superliga China, club del cual ya se despidió tras el final del campeonato. En ese escenario, la directiva crema inició un primer acercamiento con el futbolista con la intención de evaluar una posible negociación.

Universitario busca conocer la postura del jugador respecto a su interés por llegar a la Liga 1, paso clave para dar inicio formal a las conversaciones. Además, en la institución tienen como objetivo cerrar la contratación de su ‘9’ extranjero de cara a la próxima temporada.

Alberto Quiles es una de las opciones en carpeta de la directiva de Universitario. Foto: Marca

Durante el último año, Quiles mostró un rendimiento destacado en China, donde disputó 29 partidos, anotó 16 goles y registró cuatro asistencias. Números que son bien valorados tanto por la directiva como por el técnico Javier Rabanal. Actualmente, el futbolista está cotizado en un valor de 1,5 millones de euros, según Transfermarkt.

No obstante, cabe señalar que también existen otros nombres en evaluación, por lo que todo dependerá de como avancen las conversaciones. Además, de lo cambiante que puede ser el mercado de pases.

Alberto Quiles tuvo un paso por Celta de Vigo

Alberto Quiles ha tenido una amplia trayectoria en su carrera, defendiendo la camiseta de diversos clubes, siendo uno de los clubes más destacado por lo que jugó el segundo equipo del Celta de Vigo, durante la temporada 2013 y 2014.

El español ha defendido la camiseta de diversos equipos como Córdoba CF, Recreativo Huelva, UCAM Murcia, Deportivo La Coruña, Albacete, entre otros.