Sporting Cristal busca arrebatar fichaje de talla internacional a Universitario: "Transferencia"

Sporting Cristal viene dando la sorpresa en el mercado de pases 2026 con la contratación de nuevos refuerzos brasileños para la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores. En ese sentido, ahora se ha revelado que el cuadro bajopontino busca arrebatar un destacado fichaje extranjero a Universitario de Deportes. ¿Quién será?

Sporting Cristal busca arrebatar fichaje extranjero a Universitario para el 2026

Según la cuenta especializada en información sobre el fútbol ecuatoriano 'Mr.OFF', los rimenses estarían tras los pasos del experimentado mediocampista, Leonai Souza, quien actualmente milita en Barcelona SC. El futbolista de 30 años no tiene mucho protagonismo en el 'Ídolo del Astillero', de manera que su nombre viene sonando en varios clubes sudamericanos.

"En Perú ven posible el fichaje de Leonai Souza. Con poca regularidad desde la llegada de Rescalvo al banquillo de Barcelona SC, el volante brasileño está dispuesto a escuchar ofertas para 2026. Universitario lo quiere, pero Sporting Cristal ha sondeado la situación y creen que es posible hacerse con su transferencia", indicaron en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Leonai Souza en la mira de Sporting Cristal y Universitario

Leonai Souza se refirió a su futuro para la temporada 2026

Ante la poca continuidad en el 'Canario', el pivote brasileño Leonai Souza dio una firme advertencia a la directiva de Barcelona SC. Por otra parte, rechazó los rumores que lo acercan como refuerzo de Emelec, pues reiteró que su objetivo es salir campeón con su actual elenco la próxima temporada.

"Ya deje claro al entrenador y dirigencia que si voy a jugar poco, no me quiero quedar. No ser protagonista, pero sí ayudar al equipo. Si acá no tendré minutos, prefiero irme a un club donde si voy a tener minutos. Ya dejé claro eso a ellos, y ahora vamos a ver que toman en cuenta. Quiero quedarme, cumplir mi contrato pero no depende de mí, sostuvo para KCH Radio.

Leonai Souza y sus números en Barcelona SC este 2025

A lo largo de la temporada, Souza afrontó oficialmente 31 compromisos con la camiseta del 'Oro y Grana', entre la LigaPro Serie A 2025, Copa Ecuador y Copa Libertadores. Asimismo, brindó 2 asistencias de gol, y llegó a disputar 1680 minutos.