Nominado a 'Jugador Revelación de la Liga 1' se unirá a Universitario para la temporada 2026

Si hay un club candidato a salir campeón del fútbol peruano en el 2026, ese es Universitario de Deportes. Los cremas son tricampeones nacionales y quieren el 'tetra' a como dé lugar, por lo que vienen reforzándose de la mejor manera para la temporada entrante. En ese sentido, se supo que en los próximos días se unirá al club un futbolista que viene de ser nominado como 'Jugador Revelación de la Liga 1' este 2025.

Con la campaña culminada, solo resta la respectiva premiación a los elementos más destacados durante el año y en una de las categorías están los jóvenes con mejor rendimiento a lo largo del Torneo Apertura y Clausura. Uno de ellos es un ex Sporting Cristal que se encuentra actualmente jugando en Juan Pablo II y pronto tendrá que incorporarse a los entrenamientos de la 'U' bajo el mando del DT Javier Rabanal.

Nos referimos a Álvaro Rojas, mediocampista de 20 años que a inicios de la última temporada fue prestado al elenco de Chongoyape, que recién había ascendido a la Liga 1. En el cuadro 'papal' ha logrado disputar 31 partidos este 2025 y convirtió un total de 4 goles, acompañados de 2 asistencias. Gracias a su rendimiento podría llevarse el premio al 'Jugador Revelación de la Liga 1', justo antes de regresar a Universitario de Deportes.

Álvaro Rojas (primero de arriba hacia abajo) nominado a 'Jugador Revelación de la Liga 1 2025'.

Y es que, salvo extiendan la cesión en los próximos días, a fin de año Álvaro Rojas deberá unirse nuevamente a la 'U' para luchar por el tetracampeonato del fútbol peruano. Probablemente, dado a su rendimiento esta campaña, Javier Rabanal analice tenerlo en sus planes para el torneo nacional o incluso darle alguna oportunidad en la Copa Libertadores. Recordemos que en la volante los merengues han tenido algunas bajas.

¿Cuál es el valor de Álvaro Rojas?

Actualmente, el futbolista cuyo pase pertenece a Universitario tiene un valor de 450 mil euros en el mercado de transferencias, siendo esta la cotización más elevada que ha alcanzado en su carrera como jugador profesional. Eso sí, es importante precisar que cuando fue prestado únicamente costaba 50 mil euros, por lo que ese gran alce se lo debe a Juan Pablo II.