Universitario sacude el mercado anunciando la firma de futbolista de casi medio millón: "Vínculo"

Universitario de Deportes está enfocado en poder reforzarse de la mejor manera y armar un plantel competitivo con grandes alternativas en el banco. En medio de los rumores por fichajes, el cuadro crema emocionó a sus hinchas al anunciar la firma de contrato de un destacado futbolista con una gran cotización en el mercado para pelear por el título de la Liga 1.

Universitario anunció la firma de futbolista de casi medio millón

La dirección deportiva de Universitario sigue dando pasos importantes en el armado de su equipo. Precisamente, uno de sus últimos movimientos fue renovar el vínculo del portero chileno Miguel Vargas, quien tuvo un papel secundario en esta temporada.

El golero de 30 años permanecerá en la institución por otra temporada y tendrá el deber de poder disputarle el puesto a Diego Romero en el once titular. Una noticia que entusiasmo a los hinchas ya que durante los pocos partidos que le tocó atajar dejó buenas sensaciones.

Universitario anunció la renovación de Miguel Vargas.

"Nuestro arco en buenas manos. Miguel Vargas renovó su vínculo con Universitario y seguirá defendiendo los colores del más campeón del Perú", fue el mensaje que dejó el club anunciando la renovación del golero.

Miguel Vargas tuvo una discreta temporada con Universitario

El guardameta chileno no logró disputarle el titularato a Sebastián Britos en este 2025 y terminó quedando relegado al banquillo. En total, Miguel Vargas solo pudo estar bajo los tres palos en 4 oportunidades, concediendo dos goles y dejando su valla invicta en dos oportunidades.

Cifras que buscará mejorar en la siguiente campaña, considerando que en el pasado tuvo una gran regularidad en las filas de Cienciano, donde demostró toda su habilidad y consiguió atajar en más de 50 partidos.

¿Cuál es el valor de mercado de Miguel Vargas?

De acuerdo a la data brindada por el portal internacional Transfermarkt, Miguel Vargas tiene una cotización de 400 mil euros en el mercado de fichajes, una cifra nada despreciable y que demuestra su talento. No obstante, este valoración dista de su máximo histórico de 525 mil euros.