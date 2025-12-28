¿Universitario o Alianza Lima? Goicochea confirmó contacto con grande de la Liga 1: "Me llamó..."

Alianza Lima no desiste y sigue buscando la incorporación de nuevos fichajes para conformar un plantel competitivo con miras a la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. En tal sentido, durante el mercado de pases, el delantero Juan Pablo Goicochea acaba de confesar que se contactó con un club grande del fútbol peruano.

Juan Pablo Goicochea confirmó contacto con grande de la Liga 1

Mediante una entrevista con el programa 'En Pared' de TV Perú Deportes, el atacante de Platense de Argentina precisó que las negociaciones con el cuadro blanquiazul se dieron a mediados de temporada, sin embargo, por varias razones no se llegó a un acuerdo.

"A mitad de año me llamó Franco (Navarro), conversamos un poco pero no se dio a concretar por diferentes motivos", expresó Goicochea.

Es importante señalar que, el también delantero de la selección peruana Sub 20, viene sumando minutos con la reserva del 'Calamar'. Según los números esta temporada disputó 4 compromisos entre la Copa Proyección Apertura y Clausura 2025. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de marcar ni dar asistencias.

Juan Pablo Goicochea destacó en el amistoso Perú vs Bolivia

Recientemente, Juan Pablo Goicochea participó del amistoso a cargo de SAFAP, donde la 'Bicolor' derrotó 2-0 a Bolivia en un duelo que se llevó a cabo en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. El jugador de 20 años dio una gran asistencia para el segundo tanto de Bassco Soyer.