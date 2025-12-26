- Hoy:
ADT impacta el mercado y fichó a campeón con Universitario de Deportes: "Bienvenido"
ADT busca ser protagonista en la Liga 1 de la temporada 2026 y es por eso que hizo oficial el fichaje de un campeón con Universitario de Deportes.
Universitario de Deportes ha tenido a muchos jugadores que pasaron por su historia y se consagraron campeones nacional y también internacional. Tal es el caso de Carlos Solís, quien se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20 con el club merengue y ahora fue oficializado como nuevo fichaje de ADT para disputar la Liga 1 2026.
ADT fichó a campeón con Universitario de Deportes
Asociación Deportiva de Tarma, también conocida como ADT, utilizó sus redes sociales para informar que llegaron a un acuerdo con Solís, guardameta que se salió campeón de la Libertadores Sub-20 en 2011 con Universitario.
"Carlos Solís llega a ADT para defender el arco y nuestros colores en la temporada 2026 ¡Bienvenido a La Pasión del Centro del Perú!", se puede leer en el X (antes Twitter) del equipo tarmeño.
Video: ADT
De esta forma, ADT se hace del 100% del pase de Carlos Solís por todo el 2026, quien llega procedente desde Sport Huancayo, en donde jugó una gran cantidad de partidos por el Torneo Apertura 2025.
Carlos Solís es campeón de la Libertadores Sub-20 con Universitario
Carlos Martín Solís formó parte del plantel de Universitario de Deportes que se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20 en 2011. En esta edición, no logró disputar un encuentro, ya que fue el suplente de Carlos Cáceda, sin embargo, ayudó de forma anímica a que el club crema se corone ganador de la primera edición de este certamen.
Carlos Solís, campeón con Universitario, fue presentado por ADT como nuevo jugador.
Las estadísticas de Carlos Solís en Sport Huancayo
El nuevo jugador de ADT, Solís logró jugar 8 de 18 partidos posibles defiendo los colores de Huancayo. En esta etapa le encajaron 13 goles y mantuvo su arco en cero solo 1 ocasión. Por el Torneo Clausura no consiguió disputar un encuentro oficial por lo que ahora tendrá una nueva oportunidad en Tarma.
