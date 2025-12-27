Universitario y su fuerte postura sobre Noche Crema y contradice a Alianza: "No se ajusta a la verdad"

Universitario de Deportes y Alianza Lima se encuentran en total incertidumbre luego de que el Ministerio del Interior saliera al frente para manifestar que el 24 de enero de 2026 no se iba a poder garantizar la seguridad en las dos presentaciones abarrotadas de hinchas. Por eso, pidió una reunión para definir quién sí podrá organizar esa fecha su noche. Ante ello, el cuadro merengue definió una postura y contradijo al club íntimo.

Universitario contradice a Alianza Lima y asegura que ellos presentaron solicitud al MININTER ante que los íntimos

Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario, utilizó sus redes sociales para comunicar su postura sobre la fecha de la 'Noche Crema' en medio de la duda sobre si el club o Alianza tendrá como prioridad organizar su presentación.

Los cremas dejaron en claro que tienen todos los documentos necesarios para garantizar que ellos solicitaron el permiso mucho antes que el equipo íntimo, manifestando que lo hicieron el 31 de octubre de 2025, mientras que el equipo íntimo lo hizo el 19 de noviembre.

Mensaje de Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario.

"Nuestras solicitudes ingresaron desde el 31/10/2025 hasta el 3/11/25. Según la norma administrativa, debe considerarse como fecha de inicio de trámite el día de presentación, el 31/10/2025, donde consignamos: fecha, Estadio, Plan de Seguridad, etc.", se lee en el comunicado.

A la vez, Gilabert le respondió fuerte al comunicado de Alianza Lima, en donde indican que cuando ellos presentaron sus solicitud ante el Ministerio del Interior no habían otros ocupando la fecha del 24 de enero.

"Este es impreciso, no se ajusta a la verdad, ya que su trámite contiene una RECTIFICACIÓN realizada de forma posterior a nuestra solicitud. Debieron modificar sustancialmente su expediente cuando les denegaron el Estadio Nacional", alegó.

Comunicado de Alianza Lima en donde alegan que ellos presentaron primero la solicitud de seguridad ante el Mininter.

Universitario de Deportes dejó en claro que fueron los primeros en presentar una solicitud de seguridad para la 'Noche Crema', mucho antes que la 'Noche Blanquiazul' de Alianza Lima.

"Hemos presentado las solicitudes (porque son varias) a tiempo y previamente a la fecha de ingreso del expediente del club que presentó posteriormente", sentenció.