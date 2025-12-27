Alianza Lima es el mejor equipo de Perú en el Ranking Mundial de Clubes 2025

¡Sorpresa! Pese a que Universitario de Deportes es el tricampeón de la Liga 1, Alianza Lima fue elegido como el mejor equipo de todo el Perú en el Ranking Mundial de Clubes 2025 de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Aquí te contamos cuáles son los cinco elencos nacionales que destacan. No creerás en qué puesto está Sporting Cristal.

Los blanquiazules están en la casilla número 103 con 155 puntos, siendo el cuadro nacional mejor ubicado en la tabla de posiciones, mientras que la 'U' aparece en el peldaño 181 con un total de 111 unidades. Por ello, a pesar de que los cremas son los actuales monarcas del fútbol peruano, los hinchas de La Victoria se llenaron de emoción al conocer esta importante noticia.

En el puesto 249 aparece Cienciano con 88 puntos y es el tercer equipo en aparecer en el Ranking Mundial de Clubes 2025, mientras que en la casilla 311 está FBC Melgar con 11 unidades. Finalmente, el quinto conjunto en hacerse presente es Sporting Cristal en la plaza 378 y con un total de 68 puntos. Los celestes están muy por debajo de la mayoría de elencos nacionales.

Alianza Lima tuvo un gran año a nivel internacional.

En resumen, Alianza Lima se ubica como el mejor equipo del fútbol peruano de para la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, seguido de Universitario de Deportes. Este año será sumamente importante lo que haga cada uno de los clubes tanto en la Liga 1 como Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

¿Qué es la IFFHS?

Es una organización privada, reconocida por la FIFA, que se ubica en Leipzig, Alemania, y se encarga de establecer una documentación cronológica, estadística y científica del fútbol a nivel mundial; además de determinar los récords mundiales en todas las áreas del mencionado deporte, de acuerdo a los principios de la FIFA. A partir del 2014 mudó de sede y ahora se ubica en Lausana, Suiza.