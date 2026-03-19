DT de Juan Pablo II no se midió y dio firme concepto de Alianza Lima: "Uno de los más grandes"

Alianza Lima tiene la obligación de seguir obteniendo triunfo en el Torneo Apertura 2026 para aumentar sus opciones al título. Su próximo desafío será ante Juan Pablo II por la fecha 8, donde tienen la misión de hacer respetar su localía en Matute. En la previa, el DT del elenco de provincia, Marco Zuleta, no dudó en dar una rotunda opinión de los blanquiazules.

DT de Juan Pablo II dio firme concepto de Alianza Lima previo partido

Estamos cerca al inicio de una nueva fecha de la Liga 1 y uno de los partidos más emocionantes será el que protagonicen Alianza Lima vs Juan Pablo II. Al respecto, durante el programa ‘L1 Radio’, el DT Marco Zuleta sorprendió al halagar el gran desempeño que han tenido los ‘íntimos’.

De acuerdo con lo mencionado por el técnico del cuadro papal, Alianza Lima es actualmente uno de mejores equipos del campeonato, además de ser uno de los más grandes del fútbol peruano. Asimismo, remarcó que las bajas que tendrán en su plantel no serán impedimento para Pablo Guede, pues tienen un amplio plantel con grandes opciones.

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“Vamos de visita ante uno de los mejores equipos del momento y más grandes del país. Eso no es una cuestión menor. Sabemos que Garcés es uno de los jugadores más importantes y con juego aéreo difícil, pero tienen alternativas. Alianza Lima tiene un gran plantel y de mucha jerarquía", expresó el estratega.

El inicio de temporada del equipo de Pablo Guede en el Apertura ha sido notable, siendo uno de los pocos invictos y compartiendo liderato con Los Chankas. Sin embargo, su rendimiento en campo no ha sido el esperado, teniendo un gran margen de mejora.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Juan Pablo II?

El partido entre Alianza Lima vs Juan Pablo II está programado para disputarse el 21 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. Este duelo tendrá un atractivo especial, pues significará el regreso de Christian Cueva a La Victoria; además de ser vital en las aspiraciones de ambos elencos en la Liga 1 2026.