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Elejalder Godos arremetió contra figura de Alianza: “Hace 20 años, cargaba la maleta del utilero”
Fiel a su estilo, el reconocido periodista, en una reciente edición del programa ‘Entre Palos’, señaló a una figura de Alianza Lima, dejando un comentario picante.
¡No se guardó nada! En una reciente edición del programa 'Entre Palos', se conversó sobre diversos temas relacionados al fútbol. Sin embargo, durante el programa, el tema se desvió hacia los jugadores de la Liga 1, sobre todo centrado en los futbolistas extranjeros y su rendimiento en los equipos nacionales.
En ese sentido, durante la explicación del periodista Steve Romero, el reconocido Elejalder Godos lo interrumpió cuando le mencionaron a una figura de Alianza Lima, señalando que ya era un futbolista mayor y que hace 20 años no era reconocido.
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Elejalder Godos arremetió contra figura de Alianza Lima
Durante el desarrollo Godos se refirió a Jairo Vélez, figura de Alianza Lima y actual jugador de la selección peruana con quien ya se ha estrenado con gol. “Hace 20 años atrás, el señor Jairo Vélez cargaba la maleta del utilero”, fueron las palabras del periodista deportivo, las cuales no fueron compartidas por los conductores del programa.
¿Cómo le fue a Jairo Vélez con la selección peruana?
Tras su debut en la era Mano Menezes, fue una de las figuras claves en el esquema del brasileño, demostrando desequilibrio y buen rendimiento. Vélez logró marcar dos goles frente a Honduras.
¿Cuándo juega Jairo Vélez con Alianza Lima?
Alianza Lima se enfrentará a ADT de Tarma, en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura. Este encuentro será crucial para las aspiraciones del conjunto blanquiazul, que buscará luchar por el liderato junto a Los Chankas, mientras es seguido por Cienciano y Universitario de Deportes.
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