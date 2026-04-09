¡Se molestó! Elejalder Godos se ‘retira’ en vivo del programa de Erick Delgado: “Yo no tengo...”

¡Se molestó! En una reciente edición del programa ‘Entre Palo’, conducido por Erick Delgado, se tuvo como acompañantes a Juan ‘Chiquito’ Flores, el reconocido periodista deportivo Elejalder Godos y como invitado especial al periodista Ramiro Enciso, donde se habló sobre diversos temas relacionados con el fútbol. Sin embargo, desde un primer momento el debate se puso ‘picante’, pues entre el experimentado periodista Godos y el joven periodista Ramiro, tuvieron diferentes puntos de vista de los temas que se tocaban.

No obstante, durante el desarrollo de estas opiniones desde distintos puntos de vista, Godos estaba hablando sobre jugadores habilidosos en el mano a mano, por lo que explicaba sobre Víctor Calatayud, un exjugador que tuvo su paso por Universitario de Deportes, el cual tenía una jugada que “rompía toda posibilidad de fuera de juego”. Sin embargo, en determinado momento el joven comunicador lo interrumpió con un comentario, ocasionando que Godos se “retirara” del estudio.

Elejalder Godos se ‘retira’ en vivo del programa de Erick Delgado

El joven Ramiro tuvo un irónico comentario que hizo que Godos perdiera la paciencia y simulara que se iba del estudio. “¿Ya habían inventado el fuera de juego en ese tiempo?”.

Este comentario hizo que Godos se parara de su asiento para ‘retirarse’ del estudio, ante las risas de los conductores quienes le decían que no se vaya. “El fuera de lugar comienza recién ayer”, respondió el periodista deportivo.

“Yo no tengo la culpa. La verdad no pensé que iba a salir así el programa”, fueron las palabras de Godos. Cabe señalar que todo esto fue en un ambiente positivo, pues ambos protagonistas se lo tomaron con humor.

Video: Entre Palos