Medio chileno tuvo fuerte calificativo de Manuel Vargas tras empate de Universitario: “Olvidado…”

Miguel Vargas fue la figura del encuentro entre Universitario de Deportes y Deportivo Tolima, en lo que fue el partido de inicio en la Copa Libertadores. Con sus grandes atajadas logró mantener su portería en cero, ya que este es el cuarto compromiso consecutivo en el que mantiene su valla invicta. El buen rendimiento que ha tenido 'Manotas' le ha permitido ganarse la titularidad en el esquema de Javier Rabanal.

En ese sentido, el medio chileno RedGol sorprendió dedicándole una nota donde resaltaron lo "olvidado" que está el portero, pues según señalan, Vargas en el país vecino de Chile es muy poco conocido. A pesar de esto, reconocieron su esfuerzo y no dudaron en calificar de manera positiva su rendimiento con la 'U'.

Medio chileno tuvo fuerte calificativo de Manuel Vargas

RedGol no dudó en realizarle una nota completa, pues el rendimiento que tuvo Vargas durante el partido fue crucial para que Universitario no pierda en su primer partido de Libertadores. “Olvidado arquero chileno Miguel Vargas es elegido figura en su debut en Copa Libertadores”, empezó titulando el medio chileno su nota.

RedGol reaccionó al rendimiento de Miguel Vargas

“El arquero de la U de Lima fue la figura en el duelo ante Tolima, encuentro que Coquimbo siguió de cerca pues será su rival en Perú. Universitario de Lima inició su camino en el Grupo B de la Copa Libertadores con un valioso empate 0-0 ante Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El gran protagonista de la noche fue el arquero chileno Miguel Vargas, formado en Universidad Católica, cuya actuación fue determinante para rescatar un punto en territorio colombiano”.

“Desde el pitazo inicial, el conjunto local intentó imponer condiciones, pero se encontró con una muralla bajo los tres palos. Vargas, apodado “Manotas” y que pocos chilenos tienen en el radar, demostró por qué se ha ganado la titularidad en el equipo crema, manteniendo su arco invicto por cuarto partido consecutivo en lo que va de la temporada”.

“La jugada que marcó el encuentro ocurrió a los 32 minutos del primer tiempo. Un cabezazo rasante y potente de Jherson Mosquera parecía destinado a inflar las redes, pero Vargas reaccionó con reflejos felinos para desviar el balón al córner. Esta intervención fue calificada por la propia Conmebol como “la atajada de la noche” y al final del encuentro fue señalado como “héroe del partido” por la transmisión oficial al ser escogido la figura”, señalaron en su nota, resaltando la gran actuación del nacido en Chile.

Dedicaron una nota completa al portero de Universitario

¿Cuánto de puntuación obtuvo Miguel Vargas?

Gracias a su destacada actuación, el portal estadístico Sofascore le otorgó a Miguel Vargas una calificación de 7.7, la más alta del partido. Su rendimiento ha permitido despejar las dudas en el arco crema, consolidándose como una pieza fija tras su gran desempeño en el clásico peruano.