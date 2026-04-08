¿Lo borró? Rabanal explicó por qué no ingresó Gassama ante Tolima: “No nos hacía tanta falta”
"No estoy descontento con los cambios", fueron las determinantes palabras de Javier Rabanal, quien explicó el motivo detrás de los movimientos en el esquema.
Tras el empate de Universitario de Deportes y Deportivo Tolima por la Copa Libertadores, se sacaron muchas conclusiones, y eso lo sabe Javier Rabanal, quien en conferencia de prensa habló sobre cómo vio el rendimiento de su equipo durante este debut en el torneo internacional. No obstante, muchos se preguntaron el motivo de por qué no ingresó Sekou Gassama durante el encuentro, pues en su lugar entró Bryan Reyna, quien debutó con el cuadro crema.
En ese sentido, Rabanal no dudó en señalar que no era necesario ese ingreso, pues el planteamiento que el desarrollo del encuentro pedía era otro, por lo que explicó el motivo por el cual el español-senegalés no ingresó, así como por qué realizó todos esos cambios durante el partido.
Javier Rabanal explicó por qué no ingresó Sekou Gassama en la Copa Libertadores
En conversación con los medios post partido, el técnico español explicó de entrada que el empate lo considera un empate justo.
“Me parece, de entrada, un resultado justo. Creo que en la primera parte hubo ocasiones; quizá, por número, alguna más para nosotros, aunque también tuvimos una muy buena atajada de Vargas que fue determinante”, empezó diciendo Rabanal.
Aunque reconoció que en la segunda parte, el conjunto local fue mucho más dominante, por lo que tuvo que mover piezas en el esquema.
“En la segunda parte, es verdad que ellos intentaron crecer y llegar más a nuestra área que nosotros a la de ellos. Con los cambios, entendíamos que una referencia de ‘9’ no nos hacía tanta falta, porque estábamos progresando mucho por fuera”.
“Entonces, meter un perfil de ‘9’ que enfrentara a tres centrales no nos iba a ayudar demasiado. Queríamos tener velocidad arriba. Por eso optamos primero por meter a Edison y luego, en vez de acompañarlo con Gassma, que es más grande, que pueda cabecear o pivotear, preferimos intentarlo por fuera”.
“Ahí era mucho más útil Bryan, que sabe caer a los costados y asociarse. Creo que los cambios fueron normales. Miguel entra en su posición, aunque al hacerlo por el lado contrario le cuesta un poco”.
“Y luego había que elegir si optar por un perfil más defensivo, como con Murrugarra, o sacar a alguien que nos pudiera dar un poco más de tenencia de balón”.
“No estoy descontento con los cambios; creo que no dimos el paso definitivo para poder ganar el partido, pero era un encuentro para seguir sumando”, fue la explicación de Rabanal.
