Mr. Peet tuvo categóricas palabras para figura de Universitario: “Mostró mucha…”

Universitario de Deportes sacó un importante empate en su visita a Colombia, tras enfrentarse a Deportivo Tolima por la Copa Libertadores. Los dirigidos por Javier Rabanal mostraron un buen rendimiento en este debut en el torneo internacional. En ese sentido, en una reciente edición del programa Madrugol, Mr. Peet analizó lo que fue este empate en la Libertadores.

En sus palabras, no dudó en elogiar el rendimiento de quien, de no haber intervenido, la ‘U’ hubiera recibido al menos un gol en el marcador: se trata de Miguel Vargas. Y es que el portero chileno fue la figura del encuentro, con importantes atajadas que evitaron la caída del cuadro crema en este primer partido.

Mr. Peet se rindió ante rendimiento de Miguel Vargas

El periodista deportivo empezó su programa hablando sobre este tema, ya que la atajada que le hizo al delantero Adrian Parra fue crucial. El chileno prácticamente le sacó el balón en la línea.

“Tremendo atajadón de Vargas, cuando parecía que Parra lo vencía con una peinada hacia abajo; reaccionó de manera espectacular”, empezó diciendo Mr. Peet.

“Y creo que ese es uno de los puntos por los que hoy el hincha le está tomando confianza a Rabanal. Porque, en estos momentos, no hay discusión sobre la titularidad de Vargas. Hay un tema con Romero: la poca actividad y continuidad que ha tenido en los últimos años. A pesar de toda la proyección que posee y de lo buen arquero que puede ser, ni Bustos, ni Fossati, ni en la liga argentina, ni ahora Rabanal le han dado la titularidad o la continuidad”, complementó.

“Muy por el contrario, es Vargas, exarquero de Cienciano, quien es titular de manera indiscutible. Hoy, cada vez que fue requerido, mostró mucha solvencia y seguridad. Y esa atajada ante el cabezazo de Parra, la verdad, le da confianza para seguir consolidándose. Creo que hoy es, sin lugar a dudas, el titular en Universitario de Deportes”, sentenció.