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Previa Universitario vs Tolima

Universitario vs San Martín EN VIVO: fecha, hora y dónde ver extra game por Liga Peruana de Vóley

Universitario vs San Martín se enfrentarán en un tercer partido de los extra games de la LPV; el ganador de este encuentro se enfrentará a Alianza Lima.

    Antonio Vidal
    Programación del partido entre San Martin vs Universitario. Foto: composición Líbero
    Programación del partido entre San Martin vs Universitario. Foto: composición Líbero
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    Este miércoles 8 de abril se vivirá un partidazo entre Universitario de Deportes y San Martín en lo que será el tercer partido correspondiente a los extra games de la Liga Peruana de Vóley 2026. Dicho encuentro promete tener emociones de principio a fin, pues los dos últimos enfrentamientos entre estos dos equipos hicieron vivir una intensa emoción en el Polideportivo Lucha Fuentes. A continuación, la programación de este partido.

    Francisco Hervás enfrentará a San Martín en el extragame.

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    ¿Cuándo juega Universitario vs San Martín por los extra games de la Liga Peruana de Vóley 2026?

    El partido entre Universitario contra San Martín se realizará este miércoles 8 de abril, en el mítico Polideportivo Lucha Fuentes, que se encuentra ubicado en Villa El Salvador, este espectacular recinto cuenta con una capacidad para 6.000 espectadores.

    Polideportivo Lucha Fuentes

    Polideportivo Lucha Fuentes

    ¿A qué hora juega Universitario vs San Martín por los extra game de la Liga Peruana de Vóley 2026?

    En suelo peruano, el encuentro entre las cremas y las santas se podrá seguir desde las 5.00 p. m., pero si te encuentras fuera del país no te preocupes, pues Líbero te da a conocer la lista de horarios para otros países.

    • Perú, Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
    • Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m.
    • Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 7.00 p. m.
    • México: 4.00 p. m.
    • Estados Unidos (ET): 6.00 p. m.
    • España: 12.00 a. m. (jueves 9 de abril)

    ¿Dónde ver Universitario vs San Martín por los extra games de la Liga Peruana de Vóley 2026?

    Para ver el partido entre Universitario contra San Martín lo podrás seguir en directo desde la señal TV de Latina (2 y 702 HD). Mientras que vía streaming lo podrás hacer por la app o la página web de Latina. Recuerda que aquí en Líbero puedes seguir el punto a punto de este gran encuentro.

    Entradas para Universitario vs San Martín

    Las entradas para este compromiso van desde los S/20 en adelante, variará dependiendo de la zona que se escoja. Estos boletos los podrá comprar mediante la página oficial de Joinnus, aunque también tienes la opción de hacerlo mediante Yape, dándole al apartado “Entradas Joinnus”

    • General: S/20
    • Preferente Norte: S/30
    • Preferente Sur: S/30
    • Oriente: S/40
    • Occidente: S/50
    Entradas para el Universitario vs San Martín

    Entradas para el Universitario vs San Martín

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    Antonio Vidal
    AUTOR: Antonio Vidal

    Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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