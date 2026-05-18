Maeva Orlé dio firme calificativo a Clarivett Yllescas tras dejar Alianza Lima: "Eres una..."

Maeva Orlé se despidió por todo lo alto de Alianza Lima tras conquistar el tricampeonato nacional. La voleibolista francesa no dudó en despedirse de la hinchada blanquiazul y en conmover las redes sociales con una publicación dedicada a Clarivett Yllescas, luego de confirmarse su salida como campeona de la Liga Peruana de Vóley.

Maeva continuará su carrera deportiva en Brasil, por lo que, mediante su cuenta de Instagram, se despidió de una de las personas más importantes durante su etapa como blanquiazul.

“Publicación especial. Gracias por estos tres años juntos, siempre has estado ahí para mí a través de mis lágrimas, mis dudas, mi ira, dándome consejos, y no podría haber esperado algo mejor”, empieza escribiendo la voleibolista francesa.

“Estos tres años han sido maravillosos a tu lado. ¡Eres una compañera de equipo increíble y una novia perfecta! Te quiero”, añadió la deportista, acompañada de una foto de las dos jugadoras del cuadro íntimo.

Publicación de Maeva Orlé para Clarivett Yllescas

Maeva Orlé se despide de los hinchas de Alianza Lima

Asimismo, Orlé dedicó un emotivo mensaje a los hinchas de Alianza, donde expresó todo lo que significó para ella su paso por el conjunto de La Victoria.

“Blanquiazules, llegué hace tres años con el objetivo de ganar el campeonato después de muchos tiempo. Ustedes no me conocían pero me recibieron con los brazos abiertos, a veces dudaban de mí pero igual me aceptaron. A pesar de los altos y bajos ustedes siguieron integrándome en esta familia de Alianza Lima. ¡Y así pasaron los años y no solamente ganamos juntos un campeonato, lo hicimos tres veces!”, fue parte de los que escribió Orlé.