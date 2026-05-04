Figura de Alianza Lima confirmó que se irá del club e impacta a hinchas: "Nos vemos en otra vida"

Alianza Lima logró imponerse por 3-2 ante San Martín en lo que fue la final de la Liga Peruana de Vóley. Las íntimas consiguieron un resultado positivo en un partido sumamente difícil y, con este triunfo, las dirigidas por Facundo Morando alcanzaron su sexto título y su tercer tricampeonato en su historia.

No obstante, no todo fue felicidad para el conjunto blanquiazul, pues se confirmó que una de sus figuras no estará en la siguiente temporada, lo que sorprendió a más de un hincha, ya que no se esperaba una noticia como esta.

Figura de Alianza Lima confirmó que se irá del club para la siguiente temporada

Hablamos de Maeva Orlé, jugadora francesa que llegó a Alianza Lima en la temporada 2023/24 y se consolidó como una de las figuras del elenco blanquiazul, gracias a su entrega y pasión por el club, manteniendo un gran nivel. Sin embargo, Orlé confirmó tras el partido, en una entrevista, que no continuaría, señalando que espera vestir la camiseta de Alianza en otra vida.

“Fue mi último partido con Alianza. De verdad que yo voy a salir con mucho cariño. Me pesa un poco porque amo esto, pero sí, la vida es así. Nos vemos, probablemente en otra vida. ¿Te vas de Alianza? Sí”, fueron las palabras de la jugadora para las cámaras de Entre Bolas.

Video: Entre Bolas

¿Cuál será el próximo destino de Maeva Orlé?

Según el medio internacional Portal da Superliga de Brasil, Orlé tendría la posibilidad de sumarse a un equipo brasileño en los próximos meses. La jugadora francesa no seguiría una cuarta temporada en Alianza y estaría en busca de nuevos desafíos en una de las ligas más importantes de Sudamérica.

“Tras tres temporadas con Alianza Lima en Perú, la opuesta francesa de 34 años, Maëva Orlé, podría jugar con Batavo Mackenzie la próxima temporada”, escribió el portal vía X.

Cabe señalar que de momento no hay nada confirmado con respecto al destino de la francesa por lo que su próximo destino se vera en la siguientes semanas.