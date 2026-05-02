Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: horario y canal por la final de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO se enfrentarán en el extragame para definir al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2024-25 este domingo 3 de mayo, a partir de las 5.00 p. m., en el Polideportivo de Villa El Salvador. El encuentro contará con transmisión de Latina (2) y Latina TV GO. También podrás seguirlo en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley y encontrarás todas las incidencias en Líbero.pe.

Alianza Lima vs San Martín: ¿cómo llegan ambos equipos?

Este fin de semana habrá campeón sí o sí. Luego de dos intensos enfrentamientos, en los que San Martín y Alianza Lima ganaron uno cada uno, volverán a verse las caras en el extragame para definir al nuevo monarca de la Liga Peruana de Vóley y, además, desempatar en el historial de títulos, ya que tanto íntimas como santas han salido campeonas cinco veces en su historia.

En el encuentro de ida, San Martín fue ampliamente superior a Alianza Lima y se impuso con un contundente 3-0, mientras que en la vuelta las bicampeonas despertaron y se quedaron con el triunfo por un sufrido 3-1. Ahora, el domingo se verán las caras por tercera vez en esta instancia.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs San Martín?

El extragame entre Alianza Lima vs San Martín está pactado para empezar a las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador.

¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín?

La transmisión del Alianza Lima vs San Martín estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD) y de su plataforma de streaming Latina TV GO. También puedes seguirlo vía streaming en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs San Martín: últimos partidos

Este será el séptimo enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín en lo que va de la temporada 2024-25. El saldo es favorable a las íntimas, con cuatro victorias, mientras que las santas tienen dos a su favor. Se han enfrentado dos veces en la primera y segunda etapa de la Liga, otras dos en el Sudamericano de Clubes y en los dos playoffs anteriores.

San Martín 1-3 Alianza Lima | Final 2

Alianza Lima 0-3 San Martín | Final 1

San Martín 1-3 Alianza Lima | Sudamericano de Clubes

Alianza Lima 3-1 San Martín | Sudamericano de Clubes

San Martín 2-3 Alianza Lima | Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima 1-3 San Martín | Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley