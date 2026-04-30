Ex DT de la selección peruana cerca de firmar con Universitario: "Cerrando algunos detalles"

Por historia y arraigo, Universitario de Deportes está en la obligación de pelear por el título. No importa la disciplina, sus hinchas exigen dejar en lo más alto el nombre de la institución. Por ello, en la disciplina del vóley ya trabajan para lo que será la próxima temporada.

Tras quedar en el tercer lugar, histórico para las 'Pumas', la 'U' se puso como objetivo llegar a la final de la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Lejos de mirar el mercado de pases, el primer punto en la agenda es cerrar la continuidad de Francisco Hervás.

En una entrevista con En Una, Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, anunció que las negociaciones con el entrenador español están avanzadas y que en los próximos días deben cerrarse.

“Todavía no es oficial porque estamos cerrando algunos detalles, pero él ya lo dijo también que está muy contento acá y tiene intención de seguir creciendo en el club”, expresó el directivo crema.

Trayectoria de Francisco Hervás

Francisco Hervás es un entrenador de amplia trayectoria. En su etapa como voleibolista profesional, representó a la selección española, con la que disputó más de 300 partidos, incluidos los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y obtuvo el diploma olímpico.

Francisco Hervás logró con la 'U' el tercer puesto.

Además, fue estratega de la selección peruana de vóley, cargo que ocupó desde 2018 hasta 2024. También dirigió a Club Regatas Lima, donde salió campeón en la temporada 2016/2017.