En los 90 minutos que dura un partido de fútbol, 8 niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia en Perú

Mientras millones de personas viven la pasión del fútbol por celebrarse el Mundial 2026, en Perú hay otra realidad que avanza silenciosamente: durante los 90 minutos que dura un encuentro deportivo, ocho niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia.

La cifra se basa en los 43.855 casos reportados entre enero y diciembre del 2025, según el Portal Estadístico del Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), lo que equivale a 120 casos diarios.

De esa cifra, 19.692 casos son por violencia sexual, 14.155 por violencia psicológica, 9.870 por violencia física y 138 por violencia económica.

Frente a un contexto en el que la realidad de niñas, niños y adolescentes aún se ve desatendida, la campaña regional Cambiemos el Juego de Plan International busca impulsar el deporte como un espacio seguro para prevenir la violencia, fortalecer la autoestima y promover el liderazgo de niñas y adolescentes.

'Desde Plan International Perú estamos impulsando iniciativas para enfrentar desigualdades mediante programas deportivos más inclusivos. El deporte no solo promueve el bienestar físico y emocional, es también una herramienta y oportunidad de mejora para miles de niñas. Necesitamos más espacios donde se revalorice el deporte para la transformación social y la lucha contra todo tipo de violencia', señaló Víctor García Hernández, representante país de Plan International Perú.

De acuerdo con el MIMP, se han atendido 295.195 casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes entre el 2021 y el 2025, cifra que acentúa la urgencia de abordar esta problemática.

El deporte como motor de igualdad

El proyecto Decidir sin violencia de Plan International desarrolla el programa formativo Juegos por la Igualdad, dirigido a niñas, niños y adolescentes, junto con docentes, padres de familia y directivos. Esta propuesta utiliza el deporte como estrategia para prevenir la violencia en Loreto, Piura y Cusco.

La iniciativa, que impacta a más de 17.000 estudiantes en el último año, incluye sesiones educativas, usa como recurso pedagógico el deporte mixto y fortalece habilidades personales con el objetivo de que los participantes identifiquen situaciones de riesgo y canales de reporte ante casos de violencia.

A través de la campaña Cambiemos el Juego, se busca ampliar el alcance de iniciativas como esta y remarcar que el deporte puede asumir un rol movilizador frente a la violencia y las problemáticas que afectan a la niñez. Mientras se juegue el mismo partido con las mismas reglas, las niñas seguirán perdiendo. Cambiemos el Juego convoca a la sociedad entera a sumarse. Más información en https://plan-international.org/peru/cambiemos-el-juego/

Sobre Plan International Perú

Plan International es una organización humanitaria y de desarrollo independiente que defiende los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. Opera en más de 80 países y trabaja junto a comunidades para erradicar la pobreza y las desigualdades. En el país, Plan International Perú trabaja en las regiones de Lima, Cusco, Piura, Tumbes, Loreto y Trujillo para promover la educación de calidad, la protección contra la violencia y el empoderamiento económico. Conoce más en www.plan-international.org/peru